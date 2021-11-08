"Найки" Джордана та капці Черчилля. Взуття знаменитостей, яке продавали на аукціонах

Червоно-білі кросівки Nike Air Ships, чорні шкіряні лофери фірми Florsheim Imperial, сині вельветові капці Mayfair — це не просто взуття, а величезна цінність для колекціонерів і фанатів.

Кросівки Джордана

Червоно-білі кросівки Nike Air Ships, що належали зірці американського баскетболу Майклу Джордану, продали на аукціоні за $1,47 млн. Це найвища ціна, яка колись була виручена за ігрове взуття. Спортсмен одягав кросівки під час гри за команду Chicago Bulls у своєму першому сезоні 1984 року. Того самого року компанія Nike розпочала співпрацювати з Джорданом щодо створення його фірмового бренду одягу та взуття.

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[ + – ] Червоно-білі кросівки Nike Air Ships пішли майже за 1,5 мільйона

• Джордан залишив великий спорт у 2003 році. Він став першим гравцем-мільярдером в історії НБА

• До аукціону "найки" зірки американського баскетболу оцінювалися від $1 млн до $1,5 млн

• Рекорд належить реперу Каньє Весту та його Nike Air Yeezy 1 Prototypes. У квітні 2021 року він продав свої кросівки у межах приватної угоди за $1,8 млн.

Туфлі короля

У травні 2018 року на аукціоні в Каліфорнії продали туфлі Майкла Джексона, у яких король поп-музики вперше продемонстрував знамениту місячну ходу. Чорні шкіряні лофери фірми Florsheim Imperial артист носив під час репетиції шоу на пісню Billie Jean. На одному з туфель залишилася позначка — Michael #2. Взуття продали за $80 тис., ціна стартувала з $8 тис.

[ + – ] Чорні шкіряні лофери фірми Florsheim Imperial належали Майклу Джексону

• До взуття додавали листа відомого хореографа та танцюриста Лестера Вілсона, в якому йшлося, що Майкл Джексон подарував йому ці туфлі після репетиції.

• Через рік, 2019-го, на аукціон виставили шкарпетки зі стразами, які Майкл Джексон одягав із чорними лоферами. Лот планували продати за $1 млн, але покупець не знайшовся

Капці Черчилля

На аукціоні в британському графстві Сассекс навесні 2021 року продали домашні туфлі колишнього прем'єр-міністра Великобританії Вінстона Черчилля за $55 тис. Темно-сині вельветові капці відомої фірми Mayfair з ініціалами WSC золотого кольору Черчилль носив з 1951 до 1955 року. Колишній прем'єр-міністр Великобританії навіть був у них на фотографії з дружиною та онуками. Купив взуття приватний британський колекціонер, ім'я якого не називається.

[ + – ] Ці домашні туфлі Черчилль носив з 1951 до 1955 року

• Оцінювальна вартість капців експрем'єра становила $14—21 тис.

• Разом із взуттям на аукціоні продали келих для бренді, який належав Черчиллю, за $25,4 тис.

Лівий черевик Марті Макфлая

У 2018 році колекціонер взуття Джордан Геллер продав ліву кросівку Марті Макфлая, що самозашнуровується, з культової трилогії "Назад у майбутнє-2" за $92 тис. Кросівки Nike Air Mag створили спеціально для зйомок фільму в єдиному екземплярі у 1989. У фільмі взуття світилося, а шнурки зав'язувалися за допомогою спецефектів. Підошва на п'яті під час зйомок тріснула, і згодом від неї почали відвалюватися шматочки. Тому покупець лівої кросівки Марті Макфлая отримав її разом з пластиковим контейнером, в якому зберігаються фрагменти що відвалилися від взуття.

[ + – ] Кросівки Nike Air Mag створили спеціально для зйомок фільму "Назад у майбутнє"

• За лот боролися 200 потенційних покупців, ціна стартувала з 99 центів

Важливо

Їздити, як Корлеоне, чаклувати, як Поттер. За скільки майно кіногероїв продають на аукціонах

• У 2016 році Nike випустив оригінальні кросівки з автоматизованими шнурками, що нагадують взуття з фільму "Назад у майбутнє". Вся виручка від продажу пішла на дослідження хвороби Паркінсона, на яку страждає актор Майкл Джей Фокс, який зіграв Марті Макфлая