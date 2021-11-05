Покойного Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании актрисы Натали Вуд

В новой книге Ланы Вуд утверждается, что Кирк изнасиловал Натали, когда ей было 16 лет

На следующей неделе выходят мемуары сестры трагически погибшей звезды Голливуда Натали Вуд. Лана Вуд в книге "Младшая сестра" утверждает, что Кирк Дуглас изнасиловал ее сестру в известном отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

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Обоих актеров уже нет в живых. Натали погибла при загадочных обстоятельствах в ноябре 1981 года, утонув во время катания на яхте у острова Санта-Каталина в Калифорнии. Звезда фильмов "Вестсайдская история" и "Чудо на 34-й улице" всю жизнь панически боялась воды, а на ее теле были найдены царапины и ссадины. Кроме нее на яхте были капитан, ее муж и актер Кристофер Уокен, однако они утверждали, что ничего не слышали и не видели. Полиция несколько раз возобновляла расследование, но пришла к выводу, что это был несчастный случай.

Кирк Дуглас умер в феврале 2020 года в возрасте 103 лет.

[ + – ] Натали Вуд с сестрой Ланой и матерью Марией Захаренко Фото: Getty Images

Лана Вуд, выпустила несколько книг о своей знаменитой старшей сестре. Но в новой она утверждает, что Натали была изнасилована в 1955 году. Лана утверждает, что встречу 16-летней Натали и 39-летнего Кирка организовала ее мать, Мария Захаренко. Она сама отвезла дочь в знаменитый отель Chateau Marmont. Кирк Дуглас в 1955 году был одним из самых известных актеров Голливуда, он сыграл главные роли в таких фильмах, как "Спартак", "Чемпион", "Злые и красивые" и многих других. Мать Натали и Ланы, по мнению последней, была уверена, что "эта встреча раскроет перед Натали все двери".

"Казалось, что прошло очень много времени, прежде чем Натали вернулась в машину. Она разбудила меня, захлопнув дверь. Она выглядела ужасно. Ее волосы были растрепаны, она выглядела расстроенной. Они долго шептались с мамой, но я не слышала о чем. Очевидно, они посчитали, что я слишком мала, чтобы знать о таких вещах", — пишет Лана в своих мемуарах, напоминая, что в 1955 году ей было только восемь лет.

Лана также отметила, что ее сестра и их мать решили молчать, так как боялись, что публичное обвинение Дугласа в изнасиловании разрушит карьеру Натали. Но годы спустя актриса рассказала сестре, что произошло: ее привели в номер к актеру и он "причинил ей боль".

В мемуарах Лана Вуд пишет, что обещала сестре не рассказывать ее тайну, хоть слухи об этом долго ходили среди актеров. Но сейчас, когда все фигуранты дела мертвы, она решила открыть секрет.

[ + – ] Натали Вуд Фото: Getty Images

Сын Кирка Дугласа, актер Майкл Дуглас уже передал Лане через своих представителей послание, которое гласило: "Пусть они оба покоятся с миром".

Кирк Дуглас был женат дважды: на актрисе и модели Дайане Дилл, с которой он развелся в 1951 году, и на продюсере Энн Байденс. Второй брак актер заключил в 1954 году. Коллеги актера рассказывали, что он изменял своим женам.

[ + – ] Кирк Дуглас с семьей Фото: Instagram michaelkirkdouglas

"Вы не могли просто сидеть с ним рядом, его рука обязательно оказалась бы на вашем бедре", — рассказывал коллега Кирка Нил Адамс в 2016 году. Сам Кирк уделил несколько абзацев Натали Вуд в своих собственных мемуарах. Он вспомнил, как случайно встретил юную Натали на светофоре и подписал ее куртку. А ее мать представила ее, как начинающую актрису.

"Это был первый раз, когда я встретил Натали. Впоследствии я видел ее много раз, прежде чем она погибла на той яхте", — рассказывал Дуглас в своих мемуарах.