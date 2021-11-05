Покойного Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании актрисы Натали Вуд
В новой книге Ланы Вуд утверждается, что Кирк изнасиловал Натали, когда ей было 16 лет
На следующей неделе выходят мемуары сестры трагически погибшей звезды Голливуда Натали Вуд. Лана Вуд в книге "Младшая сестра" утверждает, что Кирк Дуглас изнасиловал ее сестру в известном отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.
Обоих актеров уже нет в живых. Натали погибла при загадочных обстоятельствах в ноябре 1981 года, утонув во время катания на яхте у острова Санта-Каталина в Калифорнии. Звезда фильмов "Вестсайдская история" и "Чудо на 34-й улице" всю жизнь панически боялась воды, а на ее теле были найдены царапины и ссадины. Кроме нее на яхте были капитан, ее муж и актер Кристофер Уокен, однако они утверждали, что ничего не слышали и не видели. Полиция несколько раз возобновляла расследование, но пришла к выводу, что это был несчастный случай.
Кирк Дуглас умер в феврале 2020 года в возрасте 103 лет.
Лана Вуд, выпустила несколько книг о своей знаменитой старшей сестре. Но в новой она утверждает, что Натали была изнасилована в 1955 году. Лана утверждает, что встречу 16-летней Натали и 39-летнего Кирка организовала ее мать, Мария Захаренко. Она сама отвезла дочь в знаменитый отель Chateau Marmont. Кирк Дуглас в 1955 году был одним из самых известных актеров Голливуда, он сыграл главные роли в таких фильмах, как "Спартак", "Чемпион", "Злые и красивые" и многих других. Мать Натали и Ланы, по мнению последней, была уверена, что "эта встреча раскроет перед Натали все двери".
"Казалось, что прошло очень много времени, прежде чем Натали вернулась в машину. Она разбудила меня, захлопнув дверь. Она выглядела ужасно. Ее волосы были растрепаны, она выглядела расстроенной. Они долго шептались с мамой, но я не слышала о чем. Очевидно, они посчитали, что я слишком мала, чтобы знать о таких вещах", — пишет Лана в своих мемуарах, напоминая, что в 1955 году ей было только восемь лет.
Лана также отметила, что ее сестра и их мать решили молчать, так как боялись, что публичное обвинение Дугласа в изнасиловании разрушит карьеру Натали. Но годы спустя актриса рассказала сестре, что произошло: ее привели в номер к актеру и он "причинил ей боль".
В мемуарах Лана Вуд пишет, что обещала сестре не рассказывать ее тайну, хоть слухи об этом долго ходили среди актеров. Но сейчас, когда все фигуранты дела мертвы, она решила открыть секрет.
Сын Кирка Дугласа, актер Майкл Дуглас уже передал Лане через своих представителей послание, которое гласило: "Пусть они оба покоятся с миром".
Кирк Дуглас был женат дважды: на актрисе и модели Дайане Дилл, с которой он развелся в 1951 году, и на продюсере Энн Байденс. Второй брак актер заключил в 1954 году. Коллеги актера рассказывали, что он изменял своим женам.
"Вы не могли просто сидеть с ним рядом, его рука обязательно оказалась бы на вашем бедре", — рассказывал коллега Кирка Нил Адамс в 2016 году. Сам Кирк уделил несколько абзацев Натали Вуд в своих собственных мемуарах. Он вспомнил, как случайно встретил юную Натали на светофоре и подписал ее куртку. А ее мать представила ее, как начинающую актрису.
"Это был первый раз, когда я встретил Натали. Впоследствии я видел ее много раз, прежде чем она погибла на той яхте", — рассказывал Дуглас в своих мемуарах.