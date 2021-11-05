Покійного Кірка Дугласа звинуватили в зґвалтуванні актриси Наталі Вуд

У новій книзі Лани Вуд стверджується, що Кірк зґвалтував Наталі, коли їй було 16 років.

Наступного тижня виходять мемуари сестри зірки Голлівуду Наталі Вуд, яка трагічно загинула. Лана Вуд у книзі "Молодша сестра" стверджує, що Кірк Дуглас зґвалтував її сестру у відомому готелі Chateau Marmont у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

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Обох акторів уже немає в живих. Наталі загинула за загадкових обставин у листопаді 1981 року, втопившися під час катання на яхті біля острова Санта-Каталіна в Каліфорнії. Зірка фільмів "Вестсайдська історія" та "Диво на 34-й вулиці" все життя панічно боялася води, а на її тілі були знайдені подряпини та садна. Окрім неї, на яхті були капітан, її чоловік і актор Крістофер Вокен, проте вони стверджували, що нічого не чули та не бачили. Поліція кілька разів відновлювала розслідування, але дійшла висновку, що це був нещасний випадок.

Кірк Дуглас помер у лютому 2020 року у віці 103 років.

[ + – ] Наталі Вуд із сестрою Ланою та матір'ю Марією Захаренко Фото: Getty Images

Лана Вуд випустила кілька книг про свою знамениту старшу сестру. Але в новій вона стверджує, що Наталі була зґвалтована в 1955 році. Лана стверджує, що зустріч 16-річної Наталі та 39-річного Кірка організувала її мати, Марія Захаренко. Вона сама відвезла дочку до знаменитого готелю Chateau Marmont. Кірк Дуглас у 1955 році був одним із найвідоміших акторів Голлівуду, він зіграв головні ролі в таких фільмах як "Спартак", "Чемпіон", "Злі та красиві" та багатьох інших. Мати Наталі та Лани, на думку останньої, була впевнена, що "ця зустріч розкриє перед Наталі всі двері".

"Здавалося, що минуло дуже багато часу, перш ніж Наталі повернулася в машину. Вона розбудила мене, зачинивши двері. Вона мала жахливий вигляд. Її волосся було розпатлане, вона виглядала засмученою. Вони довго шепотілися з мамою, але я не чула, про що. Очевидно, вони вважають, що я занадто мала, щоб знати про такі речі", — пише Лана у своїх мемуарах, нагадуючи, що 1955 року їй було лише вісім років.

Лана також зазначила, що її сестра та їхня мати вирішили мовчати, бо боялися, що публічне звинувачення Дугласа в зґвалтуванні зруйнує кар'єру Наталі. Але через роки актриса розповіла сестрі, що сталося: її привели в номер до актора, і він "завдав їй болю".

У мемуарах Лана Вуд пише, що обіцяла сестрі не розповідати її таємницю, хоча чутки про це довго ходили серед акторів. Але зараз, коли всі фігуранти справи мертві, вирішила відкрити секрет.

[ + – ] Наталі Вуд Фото: Getty Images

Син Кірка Дугласа, актор Майкл Дуглас, уже передав Лані через своїх представників послання, яке говорить: "Нехай вони обидва спочивають з миром".

Кірк Дуглас був одружений двічі: з актрисою та моделлю Даяні Ділл, із якою він розлучився в 1951 році, і з продюсеркою Енн Байденс. Другий шлюб актор уклав 1954 року. Колеги актора розповідали, що він зраджував своїм дружинам.

[ + – ] Кірк Дуглас із сім'єю Фото: Instagram michaelkirkdouglas

"Ви не могли просто сидіти з ним поруч, його рука обов'язково виявилася б на вашому стегні", — розповідав колега Кірка Ніл Адамс у 2016 році. Сам Кірк приділив кілька абзаців Наталі Вуд у своїх власних мемуарах. Він згадав, як випадково зустрів юну Наталі на світлофорі та підписав її куртку. А її мати представила її як актрису-початківцю.

"Це був перший раз, коли я зустрів Наталі. Згодом я бачив її багато разів, перш ніж вона загинула на тій яхті", — розповідав Дуглас у своїх мемуарах.