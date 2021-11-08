Легендарная сумочка Эмми Уайнхаус ушла с аукциона за баснословные деньги

Кроме сумочки, на аукционе были проданы платья, нижнее белье и даже поношенные балетки знаменитости.

Красная сумочка Moschino в форме сердца, с которой певица Эми Уайнхаус появилась на церемонии вручения наград Brit Awards в 2007 году, ушла с молотка на благотворительном аукционе в Julien's в Лос-Аджелесе "Собственность из жизни и карьеры Эми Уайнхаус", передает Daily Mail.

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Аксессуар был продан за рекордные $204,8 тыс, что в 10 раз дороже изначально заявленной суммы лота.

[ + – ] Эмми Уайнхаус на церемонии Brit Awards в 2007 году Фото: Getty Images

[ + – ] Cумочка Moschino Фото: juliens_auctions/instagram

Среди других предметов, выставленных на аукцион, – множество платьев, в том числе с бамбуковым принтом, в котором она была на своем последнем концерте – на фестивале Tubor в Белграде в 2011 году. Его купили за $243,2 тыс.

[ + – ] Платье с последнего выступления Эми Уайнхаус

Выступление в Белграде 18 июня запомнилось тем, что во время него Эми была не в себе. Она провела на сцене более часа, однако не исполнила ни одной песни. Будучи нетрезвой, исполнительница решила, что находится в Афинах, а потом приветствовала "нью-йоркскую публику". Уайнхаус забыла слова песен и имена музыкантов. Публика освистала артистку. Европейское турне певицы, включающее в себя 18 концертов, было отменено, и она осталась на неделю в клинике Приорат.

[ + – ] Во время концерта Эми забыла слова, и публика ее освистала

Певица была найдена мертвой в своей квартире в Камдене, на севере Лондона, менее чем через месяц после этого случая, 23 июля 2011 года. Лауреатка пяти премий "Грэмми" умерла от сердечного приступа, спровоцированного алкогольной интоксикацией. Ей было всего 27 лет. Позже поклонники Уайнхауз говорили о том, что она стала членом "Клуба 27", пополнив список артистов, которые скончались в этом возрасте.

Среди других лотов аукциона были балетки, которые при стартовой цене $599 ушли за более, чем $19 тыс, золотое платье от Dolce & Gabbana с цветочным рисунком с концерта в Блэкпуле в 2007-го, проданное за $150 тыс, поздравительная открытка, подписанная приятелями Эми, Марком, возможно, Ронсоном и Адель, рисунки, ударная установка и микшерный пульт ATB серии Toft Audio Designs, который использовала певица, ее нижнее белье и многое другое. Всего продано 800 вещей на общую сумм $4 млн.

Коллекция была продана семьей Эми, и все вырученные средства пойдут в фонд имени певицы, который был создан родителями звезды Митчем и Дженис. Благотворительный фонд поддерживает молодых людей с проблемами зависимости.

Затем коллекция будет отправлена ​​в Лондон на выставку Amy: Beyond The Stage в лондонском Музее дизайна с 26 ноября. После этого товары будут отправлены победителям торгов.

Напомним, до аукциона вещи Эми Уайнхаус побывали в Музее Грэмми в Лос-Анджелесе на выставке под названием "За пределами черного – Стиль Эми Уайнхаус". Выставку организовали родители Эми и ее брат Алекс.