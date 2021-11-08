Легендарна сумочка Емі Вайнгаус пішла з аукціону за нечувані гроші

Крім сумочки, на аукціоні були продані сукні, спідня білизна та навіть поношені балетки знаменитості.

Червона сумочка Moschino у формі серця, з якою співачка Емі Вайнгаус з'явилася на церемонії вручення нагород Brit Awards у 2007 році, пішла з молотка на благодійному аукціоні в Julien's у Лос-Аджелесі "Власність із життя та кар'єри Емі Вайнгаус", передає Daily Mail.

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Аксесуар було продано за рекордні $204,8 тис, що в 10 разів дорожче за спочатку заявлену суму лота.

[ + – ] Еммі Вайнгаус на церемонії Brit Awards у 2007 році Фото: Getty Images

[ + – ] Сумочка Moschino Фото: juliens_auctions/instagram

Серед інших предметів, виставлених на аукціон, – безліч суконь, у тому числі з бамбуковим принтом, у якій вона була на своєму останньому концерті – на фестивалі Tubor у Белграді у 2011 році. Її купили за $243,2 тис.

[ + – ] Сукня з останнього виступу Емі Вайнгаус

Виступ у Белграді 18 червня запам'ятався тим, що під час нього Емі була не в собі. Вона провела на сцені понад годину, проте не виконала жодної пісні. Будучи нетверезою, виконавиця вирішила, що перебуває в Афінах, а потім вітала "нью-йоркську публіку". Вайнгаус забула слова пісень та імена музикантів. Публіка освистала артистку. Європейське турне співачки, що включало 18 концертів, було скасовано, і вона залишилася на тиждень у клініці Пріорат.

[ + – ] Під час концерту Емі забула слова, і публіка її освистала.

Співачку було знайдено мертвою у своїй квартирі в Камдені, на півночі Лондона, менш ніж через місяць після цього випадку, 23 липня 2011 року. Лауреатка п'яти премій "Греммі" померла від серцевого нападу, спровокованого алкогольною інтоксикацією. Їй було лише 27 років. Пізніше шанувальники Вайнгаус говорили, що вона стала членом "Клубу 27", поповнивши список артистів, які померли в цьому віці.

Серед інших лотів аукціону були балетки, які за стартової ціни $599 пішли за більш ніж $19 тис., золотиста сукня від Dolce&Gabbana з квітковим малюнком із концерту в Блекпулі у 2007-му, продана за $150 тис., листівка, підписана приятелями Емі, Марком, можливо, Ронсоном і Адель, малюнки, ударна установка та мікшерний пульт ATB серії Toft Audio Designs, який використовувала співачка, її спідня білизна та багато іншого. Усього продано 800 речей на загальну суму $4 млн.

Колекція була продана сім'єю Емі, і всі виручені кошти підуть до фонду імені співачки, створеного батьками зірки Мітчем і Дженіс. Благодійний фонд підтримує молодих людей із проблемами залежності.

Потім колекція буде відправлена ​​до Лондона на виставку Amy: Beyond The Stage у лондонському Музеї дизайну з 26 листопада. Після цього товари будуть відправлені переможцям торгів.

Нагадаємо, до аукціону речі Емі Вайнгаус побували в Музеї Греммі в Лос-Анджелесі на виставці під назвою "За межами чорного – Стиль Емі Вайнгаус". Виставку організували батьки Емі та її брат Алекс.