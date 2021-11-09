Тина Кунаки появилась в новом кампейне Valentino

Тина Кунаки является давней музой Пьерпаоло Пиччоли, креативного директора Valentino.

24-летняя французская модель и жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки снялась в рекламной кампании новой коллекции модного дома Valentino Resort 2022, а фотографией со съемок поделилась на своей странице в Instagram.

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На снимке она позирует в желтой блузе, фиолетовых шортах, коричневом жакете, накинутым на плечи, и в туфлях с массивным каблуком на высокой платформе. Образ дополняет сумочка бренда.

[ + – ] Тина Кунаки в кампейне Valentino

Кроме Кунаки, в фотосессии участвовали певица и тиктокер Дикси Д’Амелио, модель и редактор онлайн-платформы Молодежного коллективного проекта Аманда Прюно, режиссер Кристиан Коппола и другие.

Фотосессия проходила в кафе под названием Le Progrès, расположенном в Марэ, одном из самых модных и популярных районов Парижа.

"Я хочу привнести в Valentino жизнь и ощущение реальности. Вынести его из ателье, сохранив при этом мастерство ателье", – объяснил локацию для кампейна креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли.

В новой коллекции дизайнер играет с вариациями костюмов. Он изменил конструкцию, сделав крой жакетов более гибким, взяв более мягкие ткани, плавные силуэты и более яркие цвета. Пиччоли хотел, чтобы костюм казался таким же легким, как вечернее платье, сохраняя модный шарм, но с типичной для бренда грацией.

Каждый предмет коллекции был обработан индивидуально, чтобы он выделялся сам по себе, что не только увеличивало его ценность, но и позволяло создавать многослойный уникальный стиль, который становится своего рода визитной карточкой Пиччоли. Формы простые и почти элементарные, без какого-либо величия и усилены замысловатыми украшениями.

"Я хотел сделать обычное более творческим и фантастическим. Это просто необычная повседневная одежда, – отметил дизайнер.

Тина Кунаки давно сотрудничает с Valentino и является музой Пьерпаоло Пиччоли. Она неоднократно участвовала в кампейнах бренда, а также появлялась в нарядах этого модного дома на страницах самых известных журналов.