Тіна Кунакі з'явилася у новому кампейні Valentino

Тіна Кунакі є давньою музою П'єрпаоло Піччолі, креативного директора Valentino.

24-річна французька модель і дружина актора Венсана Касселя Тіна Кунакі знялася в рекламній кампанії нової колекції модного будинку Valentino Resort 2022, а фотографією зі зйомок поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку вона позує в жовтій блузі, фіолетових шортах, коричневому жакеті, накинутому на плечі, і туфлях із масивним каблуком на високій платформі. Образ доповнює сумочка бренду.

[ + – ] Тіна Кунакі в кампейні Valentino

Окрім Кунакі, у фотосесії взяли участь співачка та тіктокерка Діксі Д'Амеліо, модель і редакторка онлайн-платформи Молодіжного колективного проекту Аманда Прюно, режисер Крістіан Коппола та інші.

Фотосесія відбулася в кафе під назвою Le Progrès, розташованому в Маре, одному з наймодніших і найпопулярніших районів Парижа.

"Я хочу привнести до Valentino життя та відчуття реальності. Винести його з ательє, зберігши при цьому майстерність ательє", — пояснив локацію для компейну креативний директор Valentino П'єрпаоло Піччолі.

У новій колекції дизайнер грає з варіаціями костюмів. Він змінив конструкцію, зробивши крій жакетів гнучкішим, взявши м'якіші тканини, плавні силуети та яскравіші кольори. Піччолі хотів, щоб костюм здавався таким самим легким, як вечірня сукня, зберігаючи модний шарм, але з типовою для бренду грацією.

Кожен предмет колекції був оброблений індивідуально, щоб він виділявся сам собою що не тільки збільшувало його цінність, а й дозволяло створювати багатошаровий унікальний стиль, який стає своєрідною візитною карткою Піччолі. Форми прості та майже елементарні, без будь-якої величі і посилені хитромудрими прикрасами.

"Я хотів зробити звичайне більш творчим і фантастичним. Це просто незвичайний повсякденний одяг", – зазначив дизайнер.

Тіна Кунакі давно співпрацює з Valentino та є музою П'єрпаоло Піччолі. Вона неодноразово брала участь у кампейнах бренду, а також з'являлася у вбраннях цього модного будинку на сторінках найвідоміших журналів.