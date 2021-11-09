"Назовите меня снова жестокой!": Хилари Дафф показала фото 7-месячной дочери с проколотыми ушами

Хилари Дафф раньше уже обвиняли в том, что она причиняет своей дочери "боль и дискомфорт". Это касалось ее среднего ребенка.

34-летняя американская актриса Хилари Дафф, которая семь месяцев назад родила третьего ребенка, дочь Мэй Джеймс Бэр, подверглась волне хейта в соцсетях после того, как проколола уши малышке, пишут западные СМИ.

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По ее словам, она ожидала подробной реакции, о чем и рассказала в сториз Instagram, где на нее подписаны 19 млн человек, показав фото девочки с сережками в ушах.

"Да! Я проткнула ей уши сегодня. Не могу дождаться, когда Интернет назовет меня жестокой матерью снова", – подписала Хилари кадр, добавив потом: "Ну и ладно!".

[ + – ] Хилари Дафф предвидит критику ее поступка в Сети Фото: Скриншот

Знаменитость намекает на то, что уже проходила через подобное в июне 2019 года, когда проколола уши своей тогда еще восьмимесячной средней дочери Бэнкс Вайолет Бэр.

Некоторые фанаты актрисы даже заявили, что отпишутся от нее после того, как заметили проколотые уши Бэнкс на черно-белом снимке, утверждая, что Дафф "причинила боль" своей девочке. Один из комментаторов написал, что не может понять, почему она так поступила, и почему считает, что прокалывать уши ребенку в таком возрасте – это нормально, делая ему больно.

[ + – ] Хилари Дафф с дочерью Мэй Фото: Hilary Duff/Instagram

Судя по всему, в этот раз Хилари Дафф более спокойно восприняла негатив по поводу своего поступка. Еще в феврале в интервью Yahoo! она призналась, что некоторые комментарии по поводу ее решений касательно детей иногда задевают ее, но куда меньше, чем раньше.

"Трудно не принимать критику на свой счет, поэтому мне действительно нужно меньше переживать. Сначала я хочу защищаться, но потом, оценивая ситуацию, говорю: "Это один человек. Не все так думают. Это не имеет значения. Этот человек похож на клавишника-гангстера, которого просто нужно услышать или увидеть"".

Дафф воспитывает дочерей Мэй и Бэнкс в браке с мужем, музыкантом и автором песен Мэтью Комой, а также сны Луку от бывшего мужа Майка Комри.

Напомним, актриса родила третью дочь дома, в бассейне. Так же было и с ее средним ребенком.