Актриса Хилари Дафф стала многодетной матерью (фото)

Знаменитость рожала дома, а первое фото ребенка сделала в родильном бассейне в окружении всей семьи.

33-летняя американская актриса и певица Хилари Дафф в третий раз стала мамой. О рождении ребенка, который появился на свет 24 марта, знаменитость сообщила на своей странице в Instagram спустя несколько дней.

Она опубликовала фото, на котором она позирует в родильном бассейне с новорожденной дочерью на руках. Рядом с ней – супруг, музыкант Мэттью Кома и старшие дети – двухлетняя Бэнкс, а также восьмилетний Лука от предыдущего брака Дафф с хоккеистом НХЛ Майком Комри.

"Мэй Джеймс Бэйр, мы любим тебя!", – говорится в подписи к снимку.

[ + – ] Хилари Дафф родила дочь дома в специальном бассейне Фото: Hilary Duff/Instagram

Отметим, что и свою среднюю дочь знаменитость родила дома.

Во время третьей беременности звезда сериалов "Сплетница" и "Юная" решилась на радикальные перемены в имидже. Хилари перекрасила волосы в голубой цвет, и поклонники сразу же предположили, что она ждет мальчика. Однако сама актриса заверила фанатов, что ни о каких намеках речи не идет.

Ранее ее коллега по цеху Эмма Стоун родила первенца. Малыш появился на свет еще 13 марта, но все это время его рождение Эмма и ее возлюбленный Дэйв Маккери держали новость в строжайшей тайне. Кто родился, мальчик или девочка, неизвестно.