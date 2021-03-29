Акторка Гіларі Дафф стала багатодітною матір'ю (фото)

Зірка народжувала вдома, а перше фото дитини зробила в пологовому басейні в оточенні всієї родини.

33-річна американська акторка й співачка Гіларі Дафф втретє стала мамою. Про народження дитини, яка з'явилася на світ 24 березня, зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram через кілька днів.

Вона опублікувала фото, на якому вона позує в пологовому басейні з новонародженою дочкою на руках. Поруч із нею — чоловік, музикант Меттью Кома, та старші діти — дворічна Бенкс, а також восьмирічний Лука від попереднього шлюбу Дафф із хокеїстом НХЛ Майком Комрі.

"Мей Джеймс Бейр, ми любимо тебе!", — йдеться в підписі до знімка.

[ + – ] Гіларі Дафф народила дочку вдома в спеціальному басейні Фото: Hilary Duff/Instagram

Зазначимо, що й свою середню дочку зірка народила вдома.

Під час третьої вагітності зірка серіалів "Пліткарка" та "Юна" зважилася на радикальні зміни в іміджі. Гіларі перефарбувала волосся в блакитний колір, і шанувальники відразу ж припустили, що вона чекає хлопчика. Однак акторка запевнила фанатів, що ні про які натяки не йдеться.

Раніше її колега по цеху Емма Стоун народила первістка. Малюк з'явився на світ ще 13 березня, але весь цей час його народження Емма і її коханий Дейв Маккері тримали новину в найсуворішій таємниці. Хто народився, хлопчик чи дівчинка, невідомо.