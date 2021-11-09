"Назвіть мене знову жорстокою!": Гіларі Дафф показала фото 7-місячної дочки з проколотими вухами

Гіларі Дафф раніше вже звинувачували в тому, що вона завдає своїй дочці "болю та дискомфорту". Це стосувалося її середньої дитини.

34-річна американська актриса Гіларі Дафф, яка сім місяців тому народила третю дитину, доньку Мей Джеймс Бер, зазнала хвилі хейту в соцмережах після того, як проколола вуха дитині, пишуть західні ЗМІ.

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За її словами, вона очікувала подібної реакції, про що й розповіла в сторіз Instagram, де на неї підписано 19 млн людей, показавши фото дівчинки з сережками у вухах.

"Так! Я проколола їй вуха сьогодні. Не можу дочекатися, коли інтернет назве мене жорстокою матір'ю знову, — підписала Гіларі кадр, додавши потім: — Ну й добре!"

[ + – ] Гіларі Дафф очікує критику її вчинку в мережі Фото: Скриншот

Знаменитість натякає на те, що вже проходила через подібне в червні 2019 року, коли проколола вуха своїй тоді ще восьмимісячній середній дочці Бенкс Вайолет Бер.

Деякі фанати актриси навіть заявили, що відпишуться від неї після того, як помітили проколоті вуха Бенкс на чорно-білому знімку, стверджуючи, що Дафф "завдала болю" своїй дівчинці. Один із коментаторів написав, що не може зрозуміти, чому вона так вчинила і чому вважає, що проколювати вуха дитині в такому віці – це нормально, роблячи їй боляче.

[ + – ] Гіларі Дафф із дочкою Мей Фото: Hilary Duff/Instagram

Зважаючи на все, цього разу Гіларі Дафф спокійніше сприйняла негатив через свій вчинку. Ще в лютому в інтерв'ю Yahoo! вона зізналася, що деякі коментарі про її рішення щодо дітей іноді зачіпають її, але набагато менше, ніж раніше.

"Важко не сприймати критику на свій рахунок, тому мені справді потрібно менше переживати. Спочатку я хочу захищатися, але потім, оцінюючи ситуацію, говорю: "Це одна людина. Не всі так думають. Це не має значення. Ця людина схожа на клавішника-гангстера, якого просто потрібно почути чи побачити".

Дафф виховує дочок Мей і Бенкс у шлюбі з чоловіком, музикантом і автором пісень Меттью Комою, а також сина Луку від колишнього чоловіка Майка Комрі.

Нагадаємо, актриса народила третю дочку вдома, у басейні. Так само було і з її середньою дитиною.