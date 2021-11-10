NYX и Netflix выпустили линейку косметики для фанатов сериала "Бумажный дом"

В линейку вошли две палетки теней для век, помады, названные именами героинь сериала, подводка, хайлайтеры и кисточки.

Американская косметическая компания NYX и стриминговый сервис Netflix порадовали фанатов испанского сериала "Бумажный дом" и представили совместную линейку декоративной косметики, сообщает Highxtar

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Набор включает в себя две палетки теней для век, одна из которых называется El Professor и состоит из девяти оттенков красного и коричневого цветов, а вторая имеет форму маски Дали и вместила в себя 32 оттенка. В линейку вошли также подводка Epic Ink Liner, карандаши для глаз, кисточки, хайлайтер в виде золотого слитка, губные помады, названные именами героинь сериала Токио и Найроби, и зеркало в форме знаменитой маски.

[ + – ] Палетка теней для век из 32 оттенков

На странице косметического бренда в Instagram представлена не только косметика из новой линейки, но и видео, где модели позируют с гримом в виде маски Дали. Именно под такой маской скрывали свои лица герои сериала.

[ + – ] Грим в стиле маски Дали с помощью косметики из новой линейки NYX

"Вместе с Netflix мы прославляем фандом обоих миров: красоты и развлечений. Мы рады предложить поклонникам часть любимого шоу и с нетерпением ждем возможности увидеть мастерство макияжа, созданное с помощью этой коллекции", – заявил президент NYX Янн Джоффредо.

NYX Professional Makeup – американская косметическая компания, которая является дочерней компанией L'Oréal. Она основана в Лос-Анджелесе в 1999 году и названа в честь Никс, греческой богини ночи.

Бренд не впервые сотрудничает с Netfliх. Ранее они уже запускали линейку, основанную на сериале "Половое воспитание".

"Бумажный дом" – испанский телесериал в жанре криминальной драмы. Премьерный показ состоялся 2 мая 2017 года на телеканале Antena 3. Ошеломительным успехом проекта в Испании заинтересовался сервис Netflix, который купил права на международный показ.

В сериале рассказывается о группе грабителей, которые в качестве кодовых имен используют название городов, а руководит ими таинственный Профессор. Они захватывают 67 заложников в Испанском королевском монетном дворе, откуда намерены вынести 2,4 млрд евро, напечатав их за 11 дней. Преступники противостоят элитным спецподразделениям полиции. Они одеты в красные костюмы с капюшонами, а лица прячут за масками Дали.

[ + – ] Трейлер 1 сезона сериала "Бумажный дом"

Сериал стал одним из самых популярных на платформе Netfliх. Так, 3-й сезон после запуска только за первую неделю посмотрели 34,355,956 зрителей. Первая часть пятого сезона сериала вышла в сентябре 2021 года, а вторая запланирована на декабрь. По заверениям авторов, он станет последним.

Напомним, Кайли Дженнер выпустила линейку косметики по мотивам фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов", посвятив ее Хэллоуину.