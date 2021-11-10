NYX і Netflix випустили лінійку косметики для фанатів серіалу "Паперовий будинок"

До лінійки увійшли дві палетки тіней для повік, помади, названі іменами героїнь серіалу, підводка, хайлайтери та пензлики.

Американська косметична компанія NYX і стримінговий сервіс Netflix порадували фанатів іспанського серіалу "Паперовий будинок" і представили спільну лінійку декоративної косметики, повідомляє Highxtar.

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Набір включає дві палетки тіней для повік, одна з яких називається El Professor і складається з дев'яти відтінків червоного та коричневого кольорів, а друга має форму маски Далі та вмістила в себе 32 відтінки. До лінійки увійшли також підводка Epic Ink Liner, олівці для очей, пензлики, хайлайтер у вигляді золотого злитка, губні помади, названі іменами героїнь серіалу Токіо та Найробі, та дзеркало у формі знаменитої маски.

[ + – ] Палетка тіней для повік із 32 відтінків

На сторінці косметичного бренду в Instagram представлена не лише косметика з нової лінійки, а й відео, де моделі позують із гримом у вигляді маски Далі. Саме під такою маскою приховували обличчя герої серіалу.

[ + – ] Грим у стилі маски Далі за допомогою косметики з нової лінійки NYX

"Разом із Netflix ми прославляємо фандом обох світів: краси та розваг. Ми раді запропонувати шанувальникам частину улюбленого шоу та з нетерпінням чекаємо на можливість побачити майстерність макіяжу, створену за допомогою цієї колекції", – заявив президент NYX Янн Джоффредо.

NYX Professional Makeup — американська косметична компанія, яка є дочірньою компанією L'Oréal. Вона заснована в Лос-Анджелесі в 1999 році та названа на честь Нікс, грецької богині ночі.

Бренд не вперше співпрацює з Netfliх. Раніше вони вже запускали лінійку, засновану на серіалі "Статеве виховання".

"Паперовий будинок" – іспанський телесеріал у жанрі кримінальної драми. Прем'єрний показ відбувся 2 травня 2017 на телеканалі Antena 3. Приголомшливим успіхом проекту в Іспанії зацікавився сервіс Netflix, який купив права на міжнародний показ.

У серіалі розповідається про групу грабіжників, які як кодові імена використовують назву міст, а керує ними таємничий Професор. Вони захоплюють 67 заручників в Іспанському королівському монетному дворі, звідки мають намір винести 2,4 млрд євро, надрукувавши їх за 11 днів. Злочинці протистоять елітним спецпідрозділам поліції. Вони одягнені в червоні костюми з капюшонами, а обличчя ховають за масками Далі.

[ + – ] Трейлер 1 сезону серіалу "Паперовий дім"

Серіал став одним із найпопулярніших на платформі Netfliх. Так, 3-й сезон після запуску лише за перший тиждень переглянули 34 355 956 глядачів. Перша частина п'ятого сезону серіалу вийшла у вересні 2021 року, а друга запланована на грудень. За словами авторів, він стане останнім.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер випустила лінійку косметики за мотивами фільму жахів "Кошмар на вулиці В'язів", присвятивши її Гелловіну.