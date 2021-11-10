Популярный жест из TikTok спас жизнь девушке

16-летняя девушка исчезла 2 ноября. Ее искали 5 дней.

Накануне, 7 ноября, в американском штате Кентукки удалось спасти девушку от похитителя. Она попросила о помощи вирусным жестом из TikTok. Об этом сообщает Insider.

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Девушка ехала в машине с преступником и из окна пыталась привлечь внимание людей вокруг с помощью вирусного жеста. К счастью, его узнал прохожий и сразу вызвал полицию. Он сообщил марку автомобиля и приблизительное направление. Тогда полицейские смогли узнать автомобиль и спасли девушку, которую искали в течение пяти дней. Ее похитителем оказался 61-летний Джеймс Герберт Брик, его уже задержали.

По данным офиса шерифа округа Лорел, на месте происшествия следователи обнаружили у водителя фотографию подростка, вовлеченного в сексуальные акты. Согласно сообщению, родители впервые сообщили об исчезновении подростка в Эшвилле, штат Северная Каролина, во вторник.

В настоящее время Брик находится в исправительном центре округа Лорел, где он был арестован за незаконное хранение контента, что демонстрирует сексуальную активность несовершеннолетнего.

[ + – ] Международный жест помощи

Этот жест стал популярен в TikTok и означает призыв о помощи. Следует запомнить его. Для этого нужно показать людям ладонь, загнуть палец и сжать кулак.

[ + – ] Пошаговая инструкция по использованию жеста

Его придумал Канадский женский фонд, призывающий распространить этот жест для предотвращения насилия в семье. "#SignalforHelp – это способ для тех, кому грозит насилие дома, звонить по телефону с помощью видеозвонка, не оставляя цифрового следа. В ноябре этого года, чтобы привлечь внимание к постоянному риску роста гендерного насилия во время пандемии, мы делимся художественным выражением сигнала, которым вы можете поделиться в социальных сетях", — сообщается на странице Канадского женского фонда.

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