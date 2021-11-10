Популярний жест з TikTok врятував життя дівчині

16-річна дівчина зникла 2 листопада. Її шукали 5 днів.

Напередодні, 7 листопада, в американському штаті Кентуккі вдалось успішно врятувати дівчину від викрадача. Вона попросила допомоги, використовуючи вірусний жест з TikTok. Про це повідомляє Insider.

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Дівчина їхала в машині зі злочинцем і з вікна намагалася привернула увагу людей навколо за допомогою вірусного жесту. На щастя, його впізнав перехожий і одразу викликав поліцію. Він повідомив марку автомобіля і приблизний напрямок. Тоді поліцейські змогли впізнали автомобіль і врятували дівчину, яку шукали упродовж п’яти днів. Її викрадачем виявився 61-річний Джеймс Герберт Брік, він затриманий.

За даними офісу шерифа округу Лорел, на місці події слідчі виявили у водія фотографію підлітка, залученого в сексуальні акти. Згідно з повідомленням, батьки вперше повідомили про зникнення підлітка в Ешвіллі, штат Північна Кароліна, у вівторок.

Наразі Брік перебуває у виправному центрі округу Лорел, де його заарештували за незаконне зберігання контенту, що демонструє сексуальну активність неповнолітнього.

[ + – ] Міжнародний жест допомоги

Цей жест став популярним у TikTok і означає заклик про допомогу. Отже, варто запам'ятати його. Для цього потрібно показати людям долоню, загнути палець і стиснути кулак.

[ + – ] Покрокова інструкція використання жесту

Його вигадав Канадський жіночий фонд, який закликає поширити цей жест для запобігання насильству в сім'ї. "#SignalforHelp – це спосіб для тих, кому загрожує насильство вдома, телефонувати за допомогою відеодзвінка, не залишаючи цифрового сліду. У листопаді цього року, щоб привернути увагу до постійного ризику зростання гендерного насильства під час пандемії, ми ділимося художнім вираженням сигналу, яким ви можете поділитися в соціальних мережах", — повідомляється на сторінці Канадського жіночого фонду.

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Нагадаємо, у Харкові тіктокери проникли на завод із військовою технікою. На задньому фоні відео видно, що на одній із машин намальований логотип заводу ХТЗ (Харківський тракторний завод).