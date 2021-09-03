У Харкові тіктокери проникли на завод з військовою технікою: СБУ обіцяє вжити заходів (відео)

За інформацією журналістів, відео знято в одному з цехів ХТЗ, де раніше виготовлялися самохідні артилерійські установки.

У соціальній мережі TikTok з'явилося відео, на якому двоє чоловіків у камуфляжному одязі, один з яких у балаклаві, залізли на самохідну артилерійську установку "Гвоздика", ще один стоїть поруч, а четвертий — знімає. Пізніше автори видалили це відео, однак воно з'явилося на YouTube-каналі "Мілітарний".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На задньому фоні відео видно, що на одній з машин намальований логотип заводу ХТЗ (Харківський тракторний завод).

У свою чергу, як пише "Суспільне Харків", у місцевому управлінні Служби безпеки України пообіцяли відреагувати на поведінку блогерів. Про це, зокрема, заявила прессекретарка облуправління Лілія Домашенко. Ніяких інших подробиць, як і подробиць того, чи затримані блогери, вона не повідомила.

"З'ясовуються всі деталі цього інциденту. Як тільки їх встановлять, буде належна реакція з боку відповідних правоохоронних органів", — заявила вона.

Варто зазначити, що самохідні артилерійські установки виготовляли на ХТЗ з 1970-х по 1990-і роки. Також це найбільше в Україні підприємство з виробництва гусеничних і колісних сільськогосподарських тракторів.

До цього повідомлялося, що тіктокер з Харкова погрожував влаштувати в школах стрілянину, яку до цього влаштував у Казані Ільназ Галявієв. Школяр анонсував теракти у двох навчальних закладах на останньому дзвонику. У результаті ним зайнялася СБУ.

Фокус також описував історію про те, як відомий український блогер Олександр Волошин підійшов на вулиці до мами з дитиною, подарував дівчинці iPhone, зняв це на відео, однак потім вимкнув камеру і почав забирати телефон. Пізніше з'ясувалося, що це була провокація.