В Харькове тиктокеры проникли на завод с военной техникой: СБУ обещает принять меры (видео)

По информации журналистов, видео снято в одном из цехов ХТЗ, где ранее изготавливались самоходные артиллерийские установки.

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором двое мужчин в камуфляжной одежде, один из которых в балаклаве, залезли на самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", еще один стоит рядом, а четвертый — снимает. Позже авторы удалили это видео, однако оно появилось на за YouTube-канале "Милитарный".

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На заднем фоне видео видно, что на одной из машин нарисован логотип завода ХТЗ (Харьковский тракторный завод).

В свою очередь, как пишет "Суспільне Харків", в местном управлении Службы безопасности Украины пообещали отреагировать на поведение блогеров. Об этом, в частности, заявила пресс-секретарь облуправления Лилия Домашенко. Никаких других подробностей, как и подробностей того, задержаны ли блогеры, она не сообщила.

"Выясняется все детали данного инцидента. Как только их установят, будет надлежащая реакция со стороны соответствующих правоохранительных органов", — заявила она.

Следует отметить, что самоходные артиллерийские установки изготовляли на ХТЗ с 1970-х по 1990-е годы. Также это крупнейшее в Украине предприятие по производству гусеничных и колесных сельскохозяйственных тракторов.

До этого сообщалось, что тиктокер из Харькова угрожал устроить в школах стрельбу, какую до этого устроил в Казани Ильназ Галявиев. Школьник анонсировал теракты в двух учебных заведениях на последнем звонке. В итоге им занялась СБУ.

Фокус также описывал историю о том, как известный украинский блогер Александр Волошин подошел на улице к маме с ребенком, подарил девочке iPhone, снял это на видео, однако потом выключил камеру и начал забирать телефон. Позже выяснилось, что это была провокация.