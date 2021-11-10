Ченнинг Татум и Том Харди снимут фильм про эвакуацию из Афганистана

Актеры вместе исполнят роли в грядущей картине

Ченнинг Татум и Том Харди вместе снимут драматический фильм о эвакуации из Афганистана. И исполнят в нем главные роли. Съемками займется кинокомпания Universal Pictures. Об этом пишет Deadline.

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Это впервые, когда Татум и Харди будут сотрудничать и как продюсеры, и как актеры. Созданием сценария занялся писатель Джордж Нольфи, который описывает свою идею, как "драма, основанная на фактах из заголовков".

[ + – ] Ченнинг Татум в рекламе Фото: Скриншот

41-летний Татум и 44-летний Харди исполнят главные роли, но станет режиссером фильма пока неизвестно.

Сюжет основан на историях о трех бывших членах спецназа, которые вместе со своими афганскими коллегами спасают семьи союзников, когда Талибан взял под контроль Афганистан и столицу страны Кабул в августе этого года.

Сейчас Татум занят на съемках фильма "Остров кисок" Зои Кравиц, с которой они встречаются с лета этого года.

Харди недавно снимался в второй части супергеройского блокбастера "Веном". А сейчас занят на съемках адаптации мемуаров Тима О'Брайена о войне во Вьетнаме.

[ + – ] Эвакуация из аэропорта Кабула

Напомним, талибы взяли под контроль столицу Афганистана Кабул 15 августа. Из аэропорта города продолжалась эвакуация. На взлетной полосе собрались сотни людей, некоторые из них пытались покинуть город, забираясь на шасси и крылья самолетов.