Ченнінг Тейтум і Том Гарді знімуть фільм про евакуацію з Афганістану

Актори разом виконають ролі в майбутній картині

Ченнінг Тейтум та Том Гарді разом знімуть драматичний фільм про евакуацію з Афганістану. І виконають у ньому головні ролі. Зйомками займеться кінокомпанія Universal Pictures. Про це пише Deadline.

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Це вперше, коли Тейтум та Гарді співпрацюватимуть і як продюсери, і як актори. Створенням сценарію зайнявся письменник Джордж Нольфі, який описує свою ідею як "драму, засновану на фактах із заголовків".

[ + – ] Ченнінг Тейтум у рекламі Фото: Скриншот

41-річний Тейтум та 44-річний Гарді виконають головні ролі, але хто стане режисером фільму, поки що невідомо.

Сюжет заснований на історіях про трьох колишніх спецпризначенців, які разом зі своїми афганськими колегами рятують сім'ї союзників, коли Талібан узяв під контроль Афганістан та столицю країни Кабул у серпні цього року.

Наразі Тейтум зайнятий на зйомках фільму "Острів кицьок" Зої Кравітц, з якою вони зустрічаються з літа цього року.

Гарді нещодавно знімався у другій частині супергеройського блокбастера "Веном". А зараз зайнятий на зйомках адаптації мемуарів Тіма О'Браєна про війну у В'єтнамі.

[ + – ] Евакуація з аеропорту Кабула

Нагадаємо, таліби взяли під контроль столицю Афганістану Кабул 15 серпня. З аеропорту міста тривала евакуація. На злітній смузі зібралися сотні людей, деякі з них намагалися залишити місто, забираючись на шасі та крила літаків.