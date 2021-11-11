Белль и Ариэль. Художник показал, как бы выглядели героини в реальной жизни

Художник Toyboyfan рисует гиперреалистические портреты персонажей Disney.

За аккаунтом Toyboyfan следят 18 тысяч подписчиков. Сам художник учится в колледже на графического дизайнера и увлекается видеоиграми. Об этом сообщает Anons.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Ариэль из мультфильма "Русалочка"

Однажды автор этих картин задумался, как выглядели бы персонажи Disney, если бы жили в реальном, а не выдуманном мире. Для создания гиперреалистических портретов использовал искусственный интеллект и свой талант. Проект называется "В реальной жизни" и позволяет увидеть, как известные принцы и принцессы из мира Disney выглядели бы в реальной жизни.

[ + – ] Картины на странице Toyboyfan в Инстаграм

Сначала художник подбирает фото похожих на персонажей людей. Затем в игру вступает искусственный интеллект, объединяющий эти фото с изображением героя. Недостатки, допущенные машинным интеллектом, исправляет искусная рука мастера. Тогда фото получаются более реалистичными и похожими на персонажа. Затем Toyboyfan завершает обработку фото в программе Photoshop, после чего публикует в соцсетях, где собирает комментарии удивленных подписчиков.

[ + – ] Белль из мультфильма "Красавица и чудовище"

"По поводу того, как возникла эта идея, я сначала хотел создать реалистичный портрет Кристоффа из "Холодного сердца", просто чтобы попрактиковаться в редактировании. Я опубликовал его, и внезапно все стали просить меня создать других персонажей из этого мультфильма. После этого картинки разлетелись по интернета, а люди начали интересоваться, буду ли я создавать подобные портреты и других диснеевских принцесс. Тогда я решил заняться и ими", – рассказал художник.

Ранее мы сообщали, что умер актер, озвучивший краба Себастьяна в мультфильме "Русалочка". Актеру было 74 года, и он долгое время сотрудничал с компанией Дисней.

Напомним, что ранее бывшая сотрудница рассказала о тяжелой работе в Диснейленде и навязчивых поклонниках.