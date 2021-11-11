Белль та Аріель. Художник показав, як би виглядали героїні в реальному житті

Художник Toyboyfan малює гіперреалістичні портрети персонажів Disney.

За акаунтом Toyboyfan стежать 18 тисяч підписників. Сам художник навчається в коледжі на графічного дизайнера і захоплюється відеоіграми. Про це повідомляє Anons.

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[ + – ] Аріель з мультфільму "Русалонька"

Одного разу автор цих картин задумався, як виглядали б персонажі Disney, якби жили в реальному, а не вигаданому, світі. Для створення гіперреалістичних портретів використав штучний інтелект та свій талант. Проєкт має назву "У реальному житті" та дає змогу побачити, як відомі принци та принцеси зі світу Disney виглядали б у реальному житті.

[ + – ] Картини на сторінці Toyboyfan в Інстаграм

Спочатку митець підбирає фото схожих на персонажів людей. Потім у гру вступає штучний інтелект, який об’єднує ці фото із самим зображенням героя. Недоліки, допущені машинним інтелектом, виправляє вправна рука майстра. Тоді фото виходять більш реалістичними та схожими на персонажа. Опісля Toyboyfan завершує обробку фото в програмі Photoshop, після чого публікує в соцмережах, де збирає захопливі коментарі підписників.

[ + – ] Белль з мультфільму "Красуня і чудовисько"

"Щодо того, як виникла ця ідея, я спочатку хотів створити реалістичний портрет Крістоффа з "Холодного серця", просто щоб попрактикуватися в редагуванні. Я опублікував його, і раптово всі стали просити мене створити інших персонажів з цього мультфільму. Після цього картинки розлетілися по інтернету, а люди почали цікавитися, чи буду я створювати подібні портрети та інших диснеївських принцес. Тоді я вирішив зайнятися і ними", – розповів митець.

Раніше ми повідомляли, що помер актор , який озвучив краба Себастьяна в мультфільмі "Русалонька". Акторові було 74 роки, і він довгий час співпрацював із компанією Дісней.

Нагадаємо, що раніше колишня співробітниця розповіла про важку роботу в Діснейленді та нав'язливих шанувальників.