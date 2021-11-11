Самый "голый" кот. Эксперты рассказали, как спасти сфинкса от холода

Сфинксы пользуются большой популярностью из-за своей гипоаллергенности, однако из-за отсутствия шерсти сталкиваются с проблемами, о решении которых хозяева этих животных должны позаботиться заблаговременно.

В холодное время года кошки породы сфинкс нуждаются в особом уходе, поскольку отсутствие меха заставляет их чувствовать дискомфорт с понижением температуры. Как помочь питомцу пережить этот период, рассказали ветэксперты изданию PetMD.

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Кошки и котята сфинксы простужаются гораздо чаще и быстрее, чем их пушистые сородичи, однако есть несколько способов согреть этих животных, облегчив им переживание холодного сезона, о которых рассказывает основательница и исполнительный директор компании Specialty Purebred Cat Rescue из Висконсина Кирстен Кранц.

Чтобы согреть сфинкса, необходимо позаботиться об одежде для него. Отлично подойдут изделия из мягкой ткани. Однако стоит помнить, что сфинксы потеют, и одежда впитывает этот кожный жир, поэтому ее нужно стирать довольно часто, чтобы она не стала шероховатой.

[ + – ] Одежда для сфинксов должна быть из мягкой ткани

Холодный пол в квартире также может послужить причиной постоянных переохлаждений. Питомцу необходимо иметь собственное теплое место – домик, лежак, подстилку или гамак на радиатор отопления.

Существуют также специальные кроватки для сфинксов, которые могут согреть кошек, например, с подогревом или покрытые мягким теплым пледом.

[ + – ] Лежак для сфинкса 2 в 1: кроватка и плед

"Если в вашем доме особенно холодно, вы можете предварительно согреть лежаки такими вещами, как грелки. И никогда не стоит недооценивать уютное одеяло!", – подчеркнула Кранц.

Также она акцентирует внимание на том, что кошек сфинксов нельзя выпускать на улицу. Помимо проблем, связанных с регулированием температуры в холодную погоду, отсутствие у сфинксов меха означает, что они очень склонны и к солнечным ожогам.

Сфинксы и проблемы со здоровьем

Учитывая, что сфинкс – искусственно выведенная порода, малейшие нарушения в содержании могут сказаться на здоровье этих животных. Из-за отсутствия меха чаще всего у сфинксов уязвимы глаза и кожа, а из-за ошибок в племенной работе они могут быть предрасположены к генетической патологии суставов или сердца.

Заболевания, которыми чаще всего страдают сфинксы:

респираторные заболевания;

кератит;

пигментная крапивница;

пищевая аллергия;

генетические заболевания сердца (в частности, гипертрофическая кардиомиопатия);

врожденный миастенический синдром (прогрессирующая мышечная дисфункция).

При правильном и своевременном лечении большинство из них излечиваются и не переходят в разряд хронических.

Напомним, сфинксы считаются одной из самых ласковых и преданных пород кошек, которые становятся отличными компаньонами для своих хозяев и радуют их много лет, поскольку средняя продолжительность жизни этой породы составляет 13-14 лет.