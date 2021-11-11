Найголіший кіт. Експерти розповіли, як врятувати сфінкса від холоду

Сфінкси мають велику популярність через свою гіпоалергенність, проте через відсутність вовни стикаються з проблемами, про вирішення яких господарі цих тварин повинні подбати завчасно.

У холодну пору року кішки породи сфінкс потребують особливого догляду, оскільки відсутність хутра змушує їх відчувати дискомфорт зі зниженням температури. Як допомогти вихованцю пережити цей період, розповіли ветексперти виданню PetMD.

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Кішки та кошенята сфінкси застуджуються набагато частіше і швидше, ніж їхні пухнасті родичі, проте є кілька способів зігріти цих тварин, полегшивши їм переживання холодного сезону, про які розповідає засновниця та виконавча директорка компанії Specialty Purebred Cat Rescue з Вісконсину Кірстен Кранц.

Щоб зігріти сфінкса, потрібно подбати про одяг для нього. Відмінно підійдуть вироби з м'якої тканини. Однак, варто пам'ятати, що сфінкси потіють, і одяг вбирає цей шкірний жир, тому його потрібно прати досить часто, щоб він не став шорстким.

[ + – ] Одяг для сфінксів повинен бути з м'якої тканини

Холодна підлога у квартирі також може спричинити постійні переохолодження. Вихованцю необхідно мати власне тепле місце — будиночок, лежак, підстилку або гамак на радіатор опалення.

Існують також спеціальні ліжечка для сфінксів, які можуть зігріти кішок, наприклад з підігрівом або вкриті м'яким теплим пледом.

[ + – ] Лежак для сфінкса 2 в 1: ліжечко та плед

"Якщо у вашому будинку особливо холодно, ви можете попередньо зігріти лежаки такими речами, як грілки. І ніколи не варто недооцінювати затишну ковдру!", — наголосила Кранц.

Також вона наголошує на тому, що кішок сфінксів не можна випускати на вулицю. Крім проблем, пов'язаних з регулюванням температури в холодну погоду, відсутність у сфінксів хутра означає, що вони дуже схильні до сонячних опіків.

Сфінкси та проблеми зі здоров'ям

Враховуючи, що сфінкс — штучно виведена порода, найменші порушення в утриманні можуть позначитися на здоров'ї цих тварин. Через відсутність хутра найчастіше у сфінксів уразливі очі та шкіра, а через помилки в племінній роботі вони можуть бути схильні до генетичної патології суглобів або серця.

Захворювання, від яких найчастіше страждають сфінкси:

респіраторні захворювання;

кератит;

пігментна кропив'янка;

харчова алергія;

генетичні захворювання серця (зокрема, гіпертрофічна кардіоміопатія);

уроджений міастенічний синдром (м'язова дисфункція, що прогресує).

При правильному і своєчасному лікуванні більшість їх виліковуються і переходять у розряд хронічних.

Нагадаємо, сфінкси вважаються однією з найласкавіших і найвідданіших порід кішок, які стають відмінними компаньйонами для своїх господарів і радують їх багато років, оскільки середня тривалість життя цієї породи становить 13-14 років.