Тренды осени и зимы 2021-22. Стилист показала три образа для комфортных прогулок на уик-энд

Стилист Яна Платонова рассказала, с чем сочетать верхнюю одежду, чтобы получить комфортный и теплый ансамбль.

Суббота и воскресенье, по прогнозам синоптиков, обещают быть слегка морозные ночью, но плюсовые днем, поэтому в пятницу вечером самое время позаботиться о том, в каком виде отправиться на встречу с друзьями или по делам в ближайший уик-энд. Стилист Яна Платонова предлагает несколько образов, которые выглядят стильно, модно и вполне по погоде.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Образ №1

Светлый тонкий длинный пуховик или яркий анорак (легкая ветрозащитная куртка из плотной ткани с капюшоном, надеваемая через голову и не имеющая обычного разреза с застежкой спереди) в сочетании с классическими джинсами, белой водолазкой, кроссовками, ботинками на толстой подошве или челси белого цвета с черными вставками, дополненные шапкой и рюкзаком, помогут почувствовать себя комфортно в прохладную погоду. Ансамбль выглядит непринужденно и свежо.

Образ №2

Второй образ – более классический и состоит из пальто цвета мокрого асфальта с отложным воротником, черных брюк, темно-синего джемпера в белую полосу с контрастными красными полосками на горловине и подоле, черных ботинок и красной сумки. Чтобы сделать образ более легким, можно обуть белые кроссовки.

Образ №3

Третий ансамбль в чем-то перекликается со вторым, но большей повседневности ему добавляет стеганое дутое пальто темно-серого цвета. В этом варианте стилист предлагает обойтись без кроссовок, отдав предпочтение ботинкам, а синий джемпер заменить на не менее модный в этом сезоне белый свитер в черную полосу. В качестве яркого акцента можно взять красный рюкзак.

Напомним, с чем сочетать кожаные брюки, а также как правильно носить шарф в декабре.