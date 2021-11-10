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Тренды осени и зимы 2021-22. Стилист рассказал, как правильно носить шарф в декабре

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девушка в шарфе
Фото: Getty Images

От правильного выбора шарфа зависит то, насколько удачным и завершенным будет образ в целом.

Шарф является неотъемлемой частью гардероба для холодного времени года. Он не только согреет, но и добавит образу определенный шарм и интересный акцент. Стилист Самаль Сан на своей странице в Instagram продемонстрировала самые актуальные идеи того, как носить шарф с верхней одеждой, чтобы быть в тренде

Верхняя одежда и шарф: цвет один, фактура разная

Шарф, подобранный в тон пальто, пуховика или куртки, но отличающийся по фактуре позволит создать интересный и стильный образ, а если он содержит и другие цвета, то может стать ярким акцентом в однотонном образе.

шарфы
Шарф под цвет верхней одежды – модно и всегда современно
Фото: SAMAL SAN/Instagram

Шарф для пальто с V-образным вырезом

Подбирая шарф под пальто, шубу или дубленку с V-образным вырезом, многие наматывают его в виде хомута, однако такой подход не правильный. В этом случае шарф будет гармоничнее смотреться, намотанный на шею и свисающий спереди ровными полосами с обеих сторон. Стилист рекомендует и в других ансамблях максимально избегать хомутов, которые визуально делают плечи шире и укорачивают шею.

шарф
Повязывая шарф, избегайте хомута, отдавая предпочтение вертикали
Фото: SAMAL SAN/Instagram

Широкий шарф и пояс

Широкие шарфы никогда не выходят из моды. Однако, кроме традиционного наматывания вокруг шеи, их можно носить и более оригинально: накинув на плечи и закрепив поясом или ремнем на талии. Так шарф становится гармоничным дополнением ансамбля, а в случае, если он контрастирует с цветом пальто или куртки, – еще и ярким акцентом в образе.

шарф в ансамбле
Шарф может стать дополнительным элементом верхней одежды
Фото: SAMAL SAN/Instagram

Шапка и шарф

Принято считать, что шапка и шарф обязательно должны быть одного цвета и фактуры. Однако стилист опровергает это распространенное мнение. Они могут быть в разных оттенках, но похожи по фактуре, либо же одного цвета, но из разного материала. Как вариант – шапка может дублировать какой-нибудь один из цветов принта на шарфе.

шарф и шапка
Шарф и шапка не обязательно должны быть из одного материала и одного цвета

Плотность шарфа и верхней одежды

Чем плотнее пальто, куртка или другой вид верхней одежды, тем плотнее должен быть шарф. Тонкий палантин, шарф или платок под шубу, дубленку или теплое пальто будут смотреться нелепо.

шарф и верхняя одежда
Тонкие шарфы и палантины не подходят к толстой и плотной верхней одежде
Фото: SAMAL SAN/Instagram

Ранее мы писали о 36 идеях того, как и с чем можно носить шарфы, а также рассказывали о самых модных пуховиках сезона.