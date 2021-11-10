Тренды осени и зимы 2021-22. Стилист рассказал, как правильно носить шарф в декабре

От правильного выбора шарфа зависит то, насколько удачным и завершенным будет образ в целом.

Шарф является неотъемлемой частью гардероба для холодного времени года. Он не только согреет, но и добавит образу определенный шарм и интересный акцент. Стилист Самаль Сан на своей странице в Instagram продемонстрировала самые актуальные идеи того, как носить шарф с верхней одеждой, чтобы быть в тренде

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Верхняя одежда и шарф: цвет один, фактура разная

Шарф, подобранный в тон пальто, пуховика или куртки, но отличающийся по фактуре позволит создать интересный и стильный образ, а если он содержит и другие цвета, то может стать ярким акцентом в однотонном образе.

[ + – ] Шарф под цвет верхней одежды – модно и всегда современно Фото: SAMAL SAN/Instagram

Шарф для пальто с V-образным вырезом

Подбирая шарф под пальто, шубу или дубленку с V-образным вырезом, многие наматывают его в виде хомута, однако такой подход не правильный. В этом случае шарф будет гармоничнее смотреться, намотанный на шею и свисающий спереди ровными полосами с обеих сторон. Стилист рекомендует и в других ансамблях максимально избегать хомутов, которые визуально делают плечи шире и укорачивают шею.

[ + – ] Повязывая шарф, избегайте хомута, отдавая предпочтение вертикали Фото: SAMAL SAN/Instagram

Широкий шарф и пояс

Широкие шарфы никогда не выходят из моды. Однако, кроме традиционного наматывания вокруг шеи, их можно носить и более оригинально: накинув на плечи и закрепив поясом или ремнем на талии. Так шарф становится гармоничным дополнением ансамбля, а в случае, если он контрастирует с цветом пальто или куртки, – еще и ярким акцентом в образе.

[ + – ] Шарф может стать дополнительным элементом верхней одежды Фото: SAMAL SAN/Instagram

Шапка и шарф

Принято считать, что шапка и шарф обязательно должны быть одного цвета и фактуры. Однако стилист опровергает это распространенное мнение. Они могут быть в разных оттенках, но похожи по фактуре, либо же одного цвета, но из разного материала. Как вариант – шапка может дублировать какой-нибудь один из цветов принта на шарфе.

[ + – ] Шарф и шапка не обязательно должны быть из одного материала и одного цвета

Плотность шарфа и верхней одежды

Чем плотнее пальто, куртка или другой вид верхней одежды, тем плотнее должен быть шарф. Тонкий палантин, шарф или платок под шубу, дубленку или теплое пальто будут смотреться нелепо.

[ + – ] Тонкие шарфы и палантины не подходят к толстой и плотной верхней одежде Фото: SAMAL SAN/Instagram

Ранее мы писали о 36 идеях того, как и с чем можно носить шарфы, а также рассказывали о самых модных пуховиках сезона.