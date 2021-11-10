Тренди осені та зими 2021-22. Стилістка розповіла, як правильно носити шарф у грудні

Від правильного вибору шарфа залежить те, наскільки вдалим і завершеним буде образ загалом.

Шарф є невід'ємною частиною гардеробу для холодної пори року. Він не лише зігріє, а й додасть образу певного шарму та цікавого акценту. Стилістка Самаль Сан на своїй сторінці в Instagram продемонструвала найактуальніші ідеї того, як носити шарф із верхнім одягом, щоб бути в тренді.

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Верхній одяг і шарф: колір один, фактура різна

Шарф, який підібраний у тон пальта, пуховика або куртки, але відрізняється за фактурою, дозволить створити цікавий і стильний образ, а якщо він містить інші кольори, то може стати яскравим акцентом в однотонному образі.

[ + – ] Шарф під колір верхнього одягу – модно та завжди сучасно. Фото: SAMAL SAN/Instagram

Шарф для пальта з V-подібним вирізом

Підбираючи шарф під пальто, шубу або дублянку з V-подібним вирізом, багато хто намотує його у вигляді хомута, проте такий підхід не правильний. У цьому випадку шарф матиме гармонійніший вигляд, якщо його намотати на шию і залишити звисати спереду рівними смугами з обох боків. Стилістка рекомендує і в інших ансамблях максимально уникати хомутів, які візуально роблять плечі ширшими та вкорочують шию.

[ + – ] Пов'язуючи шарф, уникайте хомута, віддаючи перевагу вертикалі. Фото: SAMAL SAN/Instagram

Широкий шарф і пояс

Широкі шарфи ніколи не виходять із моди. Однак, крім традиційного намотування навколо шиї, їх можна носити й оригінальніше: накинувши на плечі та закріпивши поясом або ременем на талії. Так шарф стає гармонійним доповненням ансамблю, а якщо він контрастує з кольором пальта чи куртки, – ще й яскравим акцентом в образі.

[ + – ] Шарф може стати додатковим елементом верхнього одягу Фото: SAMAL SAN/Instagram

Шапка та шарф

Прийнято вважати, що шапка та шарф обов'язково мають бути одного кольору та фактури. Проте стилістка спростовує цю поширену думку. Вони можуть бути в різних відтінках, але схожі за фактурою, або одного кольору, але з різного матеріалу. Як варіант – шапка може дублювати якийсь один із кольорів принта на шарфі.

[ + – ] Шарф і шапка не обов'язково повинні бути з одного матеріалу й одного кольору

Щільність шарфа та верхнього одягу

Чим щільніше пальто, куртка або інший вид верхнього одягу, тим щільнішим повинен бути шарф. Тонкий палантин, шарф чи хустка з шубою, дублянкою чи теплим пальтом матимуть безглуздий вигляд.

[ + – ] Тонкі шарфи та палантини не пасують до товстого та щільного верхнього одягу. Фото: SAMAL SAN/Instagram

Раніше ми писали про 36 ідей того, як і з чим можна носити шарфи, а також розповідали про наймодніші пуховики сезону.