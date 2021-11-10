Тренди осені та зими 2021-22. Стилістка розповіла, як правильно носити шарф у грудні
Від правильного вибору шарфа залежить те, наскільки вдалим і завершеним буде образ загалом.
Шарф є невід'ємною частиною гардеробу для холодної пори року. Він не лише зігріє, а й додасть образу певного шарму та цікавого акценту. Стилістка Самаль Сан на своїй сторінці в Instagram продемонструвала найактуальніші ідеї того, як носити шарф із верхнім одягом, щоб бути в тренді.
Верхній одяг і шарф: колір один, фактура різна
Шарф, який підібраний у тон пальта, пуховика або куртки, але відрізняється за фактурою, дозволить створити цікавий і стильний образ, а якщо він містить інші кольори, то може стати яскравим акцентом в однотонному образі.
Шарф для пальта з V-подібним вирізом
Підбираючи шарф під пальто, шубу або дублянку з V-подібним вирізом, багато хто намотує його у вигляді хомута, проте такий підхід не правильний. У цьому випадку шарф матиме гармонійніший вигляд, якщо його намотати на шию і залишити звисати спереду рівними смугами з обох боків. Стилістка рекомендує і в інших ансамблях максимально уникати хомутів, які візуально роблять плечі ширшими та вкорочують шию.
Широкий шарф і пояс
Широкі шарфи ніколи не виходять із моди. Однак, крім традиційного намотування навколо шиї, їх можна носити й оригінальніше: накинувши на плечі та закріпивши поясом або ременем на талії. Так шарф стає гармонійним доповненням ансамблю, а якщо він контрастує з кольором пальта чи куртки, – ще й яскравим акцентом в образі.
Шапка та шарф
Прийнято вважати, що шапка та шарф обов'язково мають бути одного кольору та фактури. Проте стилістка спростовує цю поширену думку. Вони можуть бути в різних відтінках, але схожі за фактурою, або одного кольору, але з різного матеріалу. Як варіант – шапка може дублювати якийсь один із кольорів принта на шарфі.
Щільність шарфа та верхнього одягу
Чим щільніше пальто, куртка або інший вид верхнього одягу, тим щільнішим повинен бути шарф. Тонкий палантин, шарф чи хустка з шубою, дублянкою чи теплим пальтом матимуть безглуздий вигляд.
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