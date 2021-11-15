Кошка с четырьмя ушами стала звездой Сети

У Мидас не только четыре уха, но и пятно в форме сердца на животе, что делает животное еще более уникальным.

Котенок породы русская голубая по кличке Мидас прославилась в Сети благодаря своей патологии, сделавшей ее уникальным. У нее – четыре уха. А еще она любит обниматься и дружит с двумя золотистыми ретриверами, благодаря чему ее страница в Instagram стала очень популярной всего за месяц. Сегодня за жизнью животного следят уже 37 тысяч человек, и количество подписчиков постоянно растет.

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У Мидас дополнительная пара ушей растет из ее обычных ушей. Деформация связана с рецессивной мутацией гена у родителей. Несмотря на патологию, Мидас абсолютно здорова и прекрасно слышит, что подтвердил ветеринар после осмотра животного. Кроме четырех ушей, у кошки есть еще и белое пятно в форме сердца на животе, что делает ее дважды уникальной.

[ + – ] Котенком Мидас нашли на улице и забрали в семью

Мидас родилась в Турции. Ее мама – бездомная кошка, у которой, кроме четырехухого котенка, было еще пять котят. Через три недели после того, как Мидас забрали к себе в семью женщина по имени Канис со своим партнером, найдя ее на улице, у нее появилась страница в соцсети.

На фото и видео Мидас спит, ест и играет. Ее друзьями по развлечениям являются два лабрадора – 12-летняя Сьюзи и 14-летняя Зейно.

[ + – ] Мидас обожает играть с собаками

"Она очень игривая кошка, но при этом очень дружелюбная. Она спит весь день и не спит всю ночь. Она любит спать у меня на груди или плече. Она любит играть с пряжей (у нас их много из-за моего бизнеса), она крадет их и прячет там, где мы никогда не сможем найти", – добавила хозяйка.

За буднями Мидас следят подписчики из многих стран мира и часто в комментариях люди восторгаются необычной внешностью животного.

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