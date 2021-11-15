Кішка з чотирма вухами стала зіркою мережі

У Мідас не тільки чотири вуха, а й пляма у формі серця на животі, що робить тварину ще унікальнішою.

Кошеня породи російська блакитна на прізвисько Мідас прославилася в мережі завдяки своїй патології, що зробила її унікальним. У неї – чотири вуха. А ще вона любить обійматися і дружить із двома золотистими ретриверами, завдяки чому її сторінка в Instagram стала дуже популярною лише за місяць. Сьогодні за життям тварини стежать уже 37 тисяч людей, і кількість підписників постійно зростає.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

У Мідас додаткова пара вух росте з її звичайних вух. Деформація пов'язана з рецесивною мутацією гена в батьків. Незважаючи на патологію, Мідас абсолютно здорова та чудово чує, що підтвердив ветеринар після огляду тварини. Крім чотирьох вух, кішка має ще й білу пляму у формі серця на животі, що робить її двічі унікальною.

[ + – ] Кошеням Мідас знайшли на вулиці та забрали до родини

Мідас народилася в Туреччині. Її мама – безпритульна кішка, яка, крім чотиривухого кошеняти, мала ще п'ять кошенят. Через три тижні після того, як Мідас забрали до себе в сім'ю жінка на ім'я Каніс зі своїм партнером, знайшовши її на вулиці, у неї з'явилася сторінка в соцмережі.

На фото та відео Мідас спить, їсть та грає. Її друзями за розвагами є два лабрадори – 12-річна Сьюзі та 14-річна Зейно.

[ + – ] Мідас любить грати з собаками

"Вона дуже грайлива кішка, але при цьому дуже доброзичлива. Вона спить весь день і не спить усю ніч. Вона любить спати в мене на грудях чи плечі. Вона любить грати з пряжею (у нас її багато через мій бізнес), вона краде її та ховає там, де ми ніколи не зможемо знайти", – додала господиня.

За буднями Мідас стежать підписники багатьох країн світу, і часто в коментарях люди захоплюються незвичайною зовнішністю тварини.

Раніше ми розповідали про кошеня на прізвисько Абрикосинка, яке прославилося в мережі через незвичайне забарвлення хутра.