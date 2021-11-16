75-летний Сильвестр Сталлоне показал себя в образе супергероя из нового боевика Marvel

Вскоре после публикации Сильвестр Сталлоне удалил свое фото со съемочной площадки из соцсетей, однако фанаты увидели в этом поступке определенный посыл.

Герой боевиков Сильвестр Сталлоне вернулся на съемочную площадку фильма "Стражи Галактики-3" от Marvel Studios и буквально через несколько дней опубликовал первый снимок, в котором позировал в костюме Стакара Огорда – синей летной куртке с золотой отделкой и множеством застежек-молний. Воротник костюма доходит до подбородка актера. Если присмотреться, можно даже заметить нашивку "Опустошителей" на плече его куртки, пишет Сollider.

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Фотографию 75-летний Слай опубликовал и в Twitter, и в Instagram, однако уже вскоре он удалил их из соцсетей. Такой шаг удивил поклонников актера, и многие из них считают, что продюсеры картины запретили ему показывать свой новый костюм. Это, в свою очередь, может свидетельствовать о том, что теория о превращении персонажа Сильвестра Сталлоне в супергероя Звездного Ястреба – не пустые слова.

[ + – ] Сильвестр Сталлоне в роли Стакара Огорда Фото: Sly Stallone/Instagram

В последней части "Стражей Галактики" Стакар Огорд собирает команду лидеров "Опустошителей", чтобы отправиться на неизвестную миссию. В списке лидеров – Чарли-27 (Винг Рэймс), Мартинекс (Майкл Розенбаум), Алету (Мишель Йео), Мэйнфрейм (озвучивает Майли Сайрус) и Кругарра (компьютерная графика).

За этой группой Опустошителей стоит некоторая история, поскольку они изначально были частью команды Стражей в оригинальных комиксах 1960-х годов. Вернется ли вся группа лидеров назад, еще неизвестно, но теперь точно понятно, что Сталлоне снова повторит свою роль в продолжении фильма.

[ + – ] Отрывок из фильма "Стражи Галактики 2"

На прошлой неделе режиссер Джеймс Ганн показал состав участников, "путешествующих" по Галактике в первый день съемок. Среди знакомых лиц – Дэйв Батиста, Пом Клементьефф, Шон Ганн, Крис Пратт, Карен Гиллан и Зои Салдана, а также Уилл Поултер, который должен сыграть Адама Уорлока, и Чуквуди Ивудзи.

[ + – ] Режиссер Джеймс Ганн показал состав участников, "путешествующих" по Галактике

Ранее мы писали о том, что Сталлоне похвастался снимками из спортзала и намекнул о подготовке к новой роли.