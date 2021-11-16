75-річний Сільвестр Сталлоне показав себе в образі супергероя з нового бойовика Marvel

Незабаром після публікації Сільвестр Сталлоне вилучив своє фото зі знімального майданчика із соцмереж, проте фанати побачили в цьому вчинку певний меседж.

Герой бойовиків Сільвестр Сталлоне повернувся на знімальний майданчик фільму "Вартові Галактики-3" від Marvel Studios і буквально за кілька днів опублікував перший знімок, на якому позував у костюмі Стакара Огорда – синій льотній куртці із золотою обробкою та безліччю застібок-блискавок. Комір костюма доходить до підборіддя актора. Якщо придивитися, можна навіть помітити нашивку "Спустошувачів " на плечі його куртки, пише Сollider.

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Фото 75-річний Слай опублікував і в Twitter, і в Instagram, проте вже незабаром він видалив їх із соцмереж. Такий крок здивував шанувальників актора, і багато хто з них вважає, що продюсери картини заборонили йому показувати свій новий костюм. Це, у свою чергу, може свідчити про те, що теорія про перетворення персонажа Сільвестра Сталлоне на супергероя Зоряного Яструба – не порожні слова.

[ + – ] Сільвестр Сталлоне в ролі Стакара Огорда Фото: Sly Stallone/Instagram

В останній частині "Вартових Галактики" Стакар Огорд збирає команду лідерів "Спустошувачів", щоб вирушити на невідому місію. У списку лідерів – Чарлі-27 (Вінг Реймс), Мартінекс (Майкл Розенбаум), Алету (Мішель Єо), Мейнфрейм (озвучує Майлі Сайрус) та Кругарра (комп'ютерна графіка).

За цією групою Спустошувачів стоїть певна історія, оскільки вони спочатку були частиною команди Стражів в оригінальних коміксах 1960-х років. Чи повернеться вся група лідерів назад, ще невідомо, але тепер достеменно зрозуміло, що Сталлоне знову повторить свою роль у продовженні фільму.

[ + – ] Уривок із фільму "Вартові Галактики 2"

Минулого тижня режисер Джеймс Ганн показав склад учасників, які "мандрують" Галактикою в перший день зйомок. Серед знайомих осіб – Дейв Батіста, Пом Клементьєфф, Шон Ганн, Кріс Пратт, Карен Гіллан та Зої Салдана, а також Вілл Поултер, який має зіграти Адама Ворлока, та Чуквуді Івудзі.

[ + – ] Режисер Джеймс Ганн показав склад учасників, які "мандрують" Галактикою.

Раніше ми писали про те, що Сталлоне похвалився знімками зі спортзалу та натякнув про підготовку до нової ролі.