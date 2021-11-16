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75-річний Сільвестр Сталлоне показав себе в образі супергероя з нового бойовика Marvel

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Сільвестр Сталлоне
Фото: Скриншот | Сильвестр Сталлоне у другій частині "Вартових галактики"

Незабаром після публікації Сільвестр Сталлоне вилучив своє фото зі знімального майданчика із соцмереж, проте фанати побачили в цьому вчинку певний меседж.

Герой бойовиків Сільвестр Сталлоне повернувся на знімальний майданчик фільму "Вартові Галактики-3" від Marvel Studios і буквально за кілька днів опублікував перший знімок, на якому позував у костюмі Стакара Огорда – синій льотній куртці із золотою обробкою та безліччю застібок-блискавок. Комір костюма доходить до підборіддя актора. Якщо придивитися, можна навіть помітити нашивку "Спустошувачів " на плечі його куртки, пише Сollider.

Фото 75-річний Слай опублікував і в Twitter, і в Instagram, проте вже незабаром він видалив їх із соцмереж. Такий крок здивував шанувальників актора, і багато хто з них вважає, що продюсери картини заборонили йому показувати свій новий костюм. Це, у свою чергу, може свідчити про те, що теорія про перетворення персонажа Сільвестра Сталлоне на супергероя Зоряного Яструба – не порожні слова.

Сільвестр Сталлоне
Сільвестр Сталлоне в ролі Стакара Огорда
Фото: Sly Stallone/Instagram

В останній частині "Вартових Галактики" Стакар Огорд збирає команду лідерів "Спустошувачів", щоб вирушити на невідому місію. У списку лідерів – Чарлі-27 (Вінг Реймс), Мартінекс (Майкл Розенбаум), Алету (Мішель Єо), Мейнфрейм (озвучує Майлі Сайрус) та Кругарра (комп'ютерна графіка).

За цією групою Спустошувачів стоїть певна історія, оскільки вони спочатку були частиною команди Стражів в оригінальних коміксах 1960-х років. Чи повернеться вся група лідерів назад, ще невідомо, але тепер достеменно зрозуміло, що Сталлоне знову повторить свою роль у продовженні фільму.

Уривок із фільму "Вартові Галактики 2"

Минулого тижня режисер Джеймс Ганн показав склад учасників, які "мандрують" Галактикою в перший день зйомок. Серед знайомих осіб – Дейв Батіста, Пом Клементьєфф, Шон Ганн, Кріс Пратт, Карен Гіллан та Зої Салдана, а також Вілл Поултер, який має зіграти Адама Ворлока, та Чуквуді Івудзі.

Режисер Джеймс Ганн показав склад учасників, які "мандрують" Галактикою.

Раніше ми писали про те, що Сталлоне похвалився знімками зі спортзалу та натякнув про підготовку до нової ролі.