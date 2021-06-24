74-річний Сталлоне похвалився значними м'язами

Актор натякнув, що готується до нової ролі.

Голлівудський актор і зірка бойовиків Сильвестр Сталлоне, якому 6 липня виповниться 75 років, усім своїм виглядом показує, що незважаючи на вік залишається в хорошій формі. На своїй сторінці в Instagram Слай поділився знімком, на якому позує в спортзалі, демонструючи значний біцепс.

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"Сьогодні пішов у спортзал, коли не хотів. Але робити речі, які ви не хочете, — надзвичайно важливий ключ до успіху", — йдеться у підписі до фотографії. А потім, ймовірно, маючи на увазі майбутню нову роль, він додав: "Плюс, я повинен підготуватися, щоб почати будь-яку дію зі старої школи!".

[ + – ] Cильвестр Сталлоне Фото: Sly Stallone/Instagram

Буквально минулого тижня Сталлоне пограв мʼязами, коли зробив кілька селфі з групою з чотирьох молодих фанатів, які дізналися в ньому на вулиці Роккі.

"Щиро люблю такі моменти. Той факт, що це покоління навіть знає, хто такий Роккі, є для мене джерелом гордості. Це зробило мій день", — написав він у соцмережі.

У березні актор поділився архівними фото, на якому він піднімає чоловіка над головою. На знімку зображений Сталлоне без сорочки в 1965 році.

"Хороший друг прислав мені цю стару фотографію, коли мені було 19 років. Цікаво, коли я не міг піти в тренажерний зал, я піднімав щось, просто щоб потренуватися! Божевільний, правда? #Chuckzito", — зазначив Сталлоне.

[ + – ] 19-річний Сталлоне, в якого не було грошей на спортзал, тренувався, як міг Фото: Sly Stallone/Instagram

Незабаром Слая можна буде і побачити, і почути на великому екрані. У картині "Загін самогубців: Місія навиліт", трейлер якої вже зʼявився в мережі, актор озвучив роль Нанауе, людини-акули. А в трилері про супергероїв Джуліуса Ейвері "Самаритянин" Сталлоне зіграв головну роль.

Премʼєра фільму кілька разів відкладалася через пандемію COVID-19, який раніше планувалося випустити 20 листопада 2020 року, 11 грудня 2020 року і зовсім нещодавно — 4 червня 2021 року, проте МGM знову відсунув реліз, поки що не озвучивши його остаточну дату.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Сталлоне купив маєток за 35 мільйонів у Палм-Біч, Флорида, ставши, так, сусідом музиканта Рода Стюарта і Дональда Трампа.