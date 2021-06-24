Молодые позавидуют: 74-летний Сталлоне похвастался внушительными мускулами

Актер намекнул, что готовится к новой роли.

Голливудский актер и звезда боевиков Сильвестр Сталлоне, которому 6 июля исполнится 75 лет, всем своим видом показывает, что несмотря на возраст остается в хорошей форме. На своей странице в Instagram Слай поделился снимком, на котором позирует в спортзале, демонстрируя внушительный бицепс.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Сегодня пошел в спортзал, когда не хотел. Но делать вещи, которые вы не хотите, – чрезвычайно важный ключ к успеху", – говорится в подписи к фотографии. А затем, вероятно, имея в виду грядущую новую роль, он добавил: "Плюс, я должен подготовиться, чтобы начать какое-нибудь действие со старой школы!".

[ + – ] Cильвестр Сталлоне Фото: Sly Stallone/Instagram

Буквально на прошлой неделе Сталлоне поиграл мускулами, когда сделал несколько селфи с группой из четырех молодых фанатов, которые узнали в нем на улице Рокки.

"Искренне люблю такие моменты. Тот факт, что это поколение даже знает, кто такой Рокки, является для меня источником гордости. Это сделало мой день", – написал он в соцсети.

В марте актер поделился архивным фото, на котором он поднимает мужчину над головой. На снимке изображен Сталлоне без рубашки в 1965 году.

"Хороший друг прислал мне эту старую фотографию, когда мне было 19 лет. Забавно, когда я не мог пойти в тренажерный зал, я поднимал что-нибудь, просто чтобы потренироваться! Сумасшедший, правда? #Chuckzito", – отметил Сталлоне.

[ + – ] 19-летний Сталлоне, у которого не было денег на спортзал, тренировался, как мог Фото: Sly Stallone/Instagram

В скором времени Слая можно будет и увидеть, и услышать на большом экране. В картине "Отряд самоубийц: Миссия навылет", трейлер которой уже появился в Сети, актер озвучил роль Нанауэ, человека-акулы. А в триллере о супергероях Джулиуса Эйвери "Самаритянин" Сталлоне сыграл главную роль.

Премьера фильма несколько раз откладывалась из-за пандемии COVID-19, который ранее планировалось выпустить 20 ноября 2020 года, 11 декабря 2020 года и совсем недавно – 4 июня 2021 года, однако МGM снова отодвинул релиз, пока что не озвучив его окончательную дату.

Напомним, в конце прошлого года Сталлоне купил имение за 35 миллионов в Палм-Бич, Флорида, став, таким образом, соседом музыканта Рода Стюарта и Дональда Трампа.