Холли Берри появилась на телешоу в платье-кимоно с глубоким декольте

55-летняя актриса продемонстрировала, что находится в исключительной форме

Холли Берри появилась на шоу Джимми Киммела в Лос-Анджелесе во впечатляющем наряде. Для продвижения своего нового фильма "Ушиб" актриса выбрала платье-кимоно с очень глубоким декольте. Об этом пишет Daily Mail.

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55-летняя актриса недавно поразила поклонников, появившись на публике в черно-золотом платье со "змеиным" поясом и глубоким декольте.

Фото: Getty Images

Это не первый наряд подобного фасона, который выбирает Холли для светских мероприятий. На церемонии открытия музея киноакадемии в Лос-Анджелесе в сентябре она прошла по красной дорожке в похожем платье, которое выгодно подчеркивало ее фигуру.

На шоу Джимми Киммела Холли рассказывала о своем новом фильме "Ушиб", в котором исполнила роль опального бойца ММА.

Женщина возвращается к соревнованиям, чтобы искупить вину перед сыном, которого она оставила в младенчестве и который неожиданно возвращается в ее жизнь.

Роль требовала от Берри большой физической нагрузки, и в первый же съемочный день она получила перелом двух ребер. Но актриса не позволила остановить съемки. Ранее она уже получала схожую травму на съемках фильма "Джон Уик: Глава 3 — Парабеллум".

"Нам тогда пришлось на несколько месяцев прекратить работу, и это было большое испытание. В моем фильме "Ушиб" бюджет не слишком велик. И я себе такого позволить не могла. Режиссер во мне сказал: "Я не для того проделала такой долгий путь и так много работала, чтобы вернуться домой сейчас", — рассказала актриса.

Фильм "Ушиб", режиссером которого выступила Холли, выйдет на канале Netflix 24 ноября.