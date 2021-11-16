Геллі Беррі з'явилася на телешоу в сукні-кімоно з глибоким декольте

55-річна актриса продемонструвала, що перебуває у винятковій формі

Геллі Беррі з'явилася на шоу Джиммі Кіммела в Лос-Анджелесі у приголомшливому вбранні. Для просування свого нового фільму "Удар" актриса обрала сукню-кімоно з дуже глибоким декольте. Про це пише Daily Mail.

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55-річна актриса нещодавно вразила шанувальників, з'явившись на публіці в чорно-золотій сукні зі "зміїним" поясом та глибоким декольте.

Фото: Getty Images

Це не перше вбрання подібного фасону, яке обирає Геллі для світських заходів. На церемонії відкриття музею кіноакадемії в Лос-Анджелесі у вересні вона пройшла червоною доріжкою в схожій сукні, яка вигідно підкреслювала її фігуру.

На шоу Джиммі Кіммела Геллі розповідала про свій новий фільм "Удар", у якому виконала роль опального бійця ММА.

Жінка повертається до змагань, щоб спокутувати провину перед сином, якого вона залишила в дитинстві і який несподівано повертається до її життя.

Роль вимагала від Беррі великого фізичного навантаження, і в перший знімальний день вона отримала перелом двох ребер. Але акторка не дозволила зупинити зйомки. Раніше вона вже отримувала схожу травму на зйомках фільму "Джон Вік: Розділ 3 — Парабелум".

"Нам тоді довелося на кілька місяців припинити роботу, і це було велике випробування. У моєму фільмі "Удар" бюджет не надто великий. І я собі такого дозволити не могла. Режисер мені сказав: "Я не для того пройшла такий довгий шлях і так багато працювала, щоб повернутися додому зараз", — розповіла акторка.

Фільм "Удар", режисером якого стала Геллі, вийде на каналі Netflix 24 листопада.