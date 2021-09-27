55-річна Геллі Беррі вийшла на килимову доріжку в короткій сукні з глибоким декольте

Акторку супроводжував її 51-річний бойфренд, музикант Ван Хант.

Оскароносна голлівудська акторка Геллі Беррі знову опинилася в центрі уваги ЗМІ, оскільки привернула інтерес своєю появою на килимовій доріжці церемонії відкриття музею кіноакадемії в Лос-Анджелесі, яка відбулася цими вихідними.

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Зірка прибула на захід у супроводі свого 51-річного бойфренда, музиканта Вана Ханта. На ній була чорна мінісукня з розкльошеною спідницею, об'ємними рукавами і глибоким V-подібним вирізом. Образ акторка доповнила парою сандалій на платформі з відкритим миском і простим золотим браслетом Cartier LOVE на лівому зап'ясті вартістю $6 500. Її супутник був в елегантному класичному чорному костюмі.

[ + – ] Ван Хант і Геллі Беррі

Наряд, який вибрала Геллі, дозволив продемонструвати всім, що її багатогодинні заняття спортом не проходять марно, і вона залишається в прекрасній формі.

"Про минулу ніч... на урочистому відкритті Музею Академії 💕 @vanhunt", — підписала знімки Беррі на своїй сторінці в соцмережі.

Беррі та Хант приєдналися до десятків знаменитостей, які відвідали захід. Серед гостей були Олівія Родріґо, Леді Гага, Бред Пітт, Ніколь Кідман, Анжела Бассетт, Кейт Гадсон і багато інших.

Уперше свої стосунки з Ваном Геллі підтвердила ще у вересні минулого року, після того, як ЗМІ щосили транслювали чутки про новий роман зірки. Разом пара з'явилася перед публікою на церемонії вручення премії "Оскар 2021", причому тоді зовнішній вигляд Беррі, а саме її зачіска, став справжнім інтернет-мемом, на що пізніше зірка відреагувала з гумором, погасивши хвилю критики.