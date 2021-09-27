55-летняя Холли Берри вышла на ковровую дорожку в коротком платье с глубоким декольте

Актрису сопровождал ее 51-летний бойфренд, музыкант Ван Хант.

Оскароносная голливудская актриса Холли Берри снова оказалась в центре внимания СМИ, поскольку привлекла интерес своим появлением на ковровой дорожке церемонии открытия музея киноакадемии в Лос-Анджелесе, состоявшейся на этих выходных.

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Знаменитость прибыла на мероприятие в сопровождении своего 51-летнего бойфренда, музыканта Вана Ханта. На ней было черное мини-платье с расклешенной юбкой, объемными рукавами и глубоким V-образным вырезом. Образ актриса дополнила парой сандалий на платформе с открытым мыском и простым золотым браслетом Cartier LOVE на левом запястье стоимостью $6500. Ее спутник был в элегантном классическом черном костюме.

[ + – ] Ван Хант и Холли Берри

Наряд, который выбрала Холли, позволил продемонстрировать всем, что ее многочасовые занятия спортом не проходят даром, и она остается в прекрасной форме.

"О прошлой ночи … на торжественном открытии Музея Академии 💕 @vanhunt", – подписала снимки Берри на своей странице в соцсети.

Берри и Хант присоединились к десяткам знаменитостей, посетившим мероприятие. Среди гостей были Оливия Родриго, Леди Гага, Брэд Питт, Николь Кидман, Анжела Бассет, Кейт Хадсон и многие другие.

Впервые свои отношения с Ваном Холли подтвердила еще в сентябре прошлого года, после того, как СМИ вовсю транслировали слухи о новом романе звезды. Вместе пара появилась перед публикой на церемонии вручения премии "Оскар 2021", причем тогда внешний вид Берри, а именно ее прическа, стал настоящим интернет-мемом, на что позже звезда отреагировала с юмором, погасив волну критики.