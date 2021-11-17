Дакота Джонсон показала, как носить мужской брючный костюм

Свободный серый костюм, который будто сняли с чужого плеча, сейчас в модных трендах

Актриса Дакота Джонсон сейчас путешествует с пресс-туром фильма "Потерянная дочь", в котором она сыграла одну из главных ролей. И на премьере в Восточном Голливуде, Калифорния, Дакота продемонстрировала стильный образ. Об этом пишет In Style.

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Обычно Дакота для красных дорожек выбирает элегантные и откровенные наряды. Однако в этот раз она продемонстрировала стильный серый брючный костюм.

В модной среде костюмы такого фасона принято называть мужскими, так как они выглядят будто бы похищены из шкафа бойфренда. Однако подобный костюм может помочь создать женственный образ. Как именно – Дакота продемонстрировала блестяще.

[ + – ] Дакота Джонсон на премьере фильма Фото: Getty Images

Она сочетала костюм с черными лодочками, черным топом и простыми золотыми украшениями.

Напомним, фильм "Потерянная дочь" – это режиссерский дебют актрисы Мэгги Джилленхол. Она также выступила в роли сценариста картины. Это экранизация бестселлера Елены Ферранте.

Главные роли в фильме исполнили оскароносная Оливия Коулман и Дакота Джонсон. По сюжету профессор Леде (Оливия Колман) и Нина (Дакота Джонсон) знакомятся во время летнего отдыха. И Нина, играющая со своей маленькой дочерью, заставляет Леде вспомнить о своем трагическом прошлом.

Фильм впервые показали на Венецианском кинофестивале. На Netflix "Потерянная дочь" появится уже 31 декабря.