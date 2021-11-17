Дакота Джонсон показала, як носити чоловічий брючний костюм

Вільний сірий костюм, який ніби зняли з чужого плеча, зараз у модних трендах

Акторка Дакота Джонсон зараз мандрує з престуром фільму "Втрачена дочка", в якому вона зіграла одну з головних ролей. І на прем'єрі у Східному Голлівуді, Каліфорнія, Дакота продемонструвала стильний образ. Про це пише In Style.

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Зазвичай Дакота для червоних доріжок обирає елегантне та відверте вбрання. Однак цього разу вона продемонструвала стильний сірий брючний костюм.

У модному середовищі костюми такого фасону заведено називати чоловічими, оскільки вони ніби вкрадені із шафи бойфренда. Однак такий костюм може допомогти створити жіночний образ. Як саме — Дакота продемонструвала блискуче.

[ + – ] Дакота Джонсон на прем'єрі фільму Фото: Getty Images

Вона поєднувала костюм із чорними човниками, чорним топом і простими золотими прикрасами.

Нагадаємо, фільм "Втрачена дочка" — це режисерський дебют акторки Меггі Джилленгол. Вона також стала сценаристкою картини. Це екранізація бестселера Олени Ферранте.

Головні ролі у фільмі зіграли оскароносна Олівія Коулман і Дакота Джонсон. За сюжетом професорка Леде (Олівія Колман) та Ніна (Дакота Джонсон) знайомляться під час літнього відпочинку. І Ніна, яка грає зі своєю маленькою дочкою, змушує Леді згадати про своє трагічне минуле.

Фільм уперше показали на Венеціанському кінофестивалі. На Netflix "Втрачена дочка" з'явиться вже 31 грудня.