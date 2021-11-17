Дакота Джонсон показала, як носити чоловічий брючний костюм
Вільний сірий костюм, який ніби зняли з чужого плеча, зараз у модних трендах
Акторка Дакота Джонсон зараз мандрує з престуром фільму "Втрачена дочка", в якому вона зіграла одну з головних ролей. І на прем'єрі у Східному Голлівуді, Каліфорнія, Дакота продемонструвала стильний образ. Про це пише In Style.
Зазвичай Дакота для червоних доріжок обирає елегантне та відверте вбрання. Однак цього разу вона продемонструвала стильний сірий брючний костюм.
У модному середовищі костюми такого фасону заведено називати чоловічими, оскільки вони ніби вкрадені із шафи бойфренда. Однак такий костюм може допомогти створити жіночний образ. Як саме — Дакота продемонструвала блискуче.
Вона поєднувала костюм із чорними човниками, чорним топом і простими золотими прикрасами.
Нагадаємо, фільм "Втрачена дочка" — це режисерський дебют акторки Меггі Джилленгол. Вона також стала сценаристкою картини. Це екранізація бестселера Олени Ферранте.
Головні ролі у фільмі зіграли оскароносна Олівія Коулман і Дакота Джонсон. За сюжетом професорка Леде (Олівія Колман) та Ніна (Дакота Джонсон) знайомляться під час літнього відпочинку. І Ніна, яка грає зі своєю маленькою дочкою, змушує Леді згадати про своє трагічне минуле.
Фільм уперше показали на Венеціанському кінофестивалі. На Netflix "Втрачена дочка" з'явиться вже 31 грудня.