"Жуткие глаза, мрачное лицо": Dior оскандалился из-за фотографии китайской модели

Китайцы возмущены тем, как на одном из снимков модного бренда изображена их соотечественница. Они считают, что подобные изображения формируют стереотипы в отношении азиатский женщин.

Французский модный дом Dior подвергся критике и обвинению в "очернении азиатских женщин" во время выставки, которая сейчас проходит в Китае, сообщает South China Morning Post.

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Речь идет о снимке, который был частью выставки Lady Dior, проходившей в Центре искусств West Bund в Шанхае. На нем изображена азиатская женщина, одетая в традиционный костюм, с макияжем в стиле smoky eyes и держащая сумку Lady Dior.

China Women’s News, газета, принадлежащая полугосударственному органу Всекитайской федерации женщин, заявила в редакционной статье, что эстетические вкусы Dior и фотографа "зашли слишком далеко".

"Их поведение свидетельствует об их намерении унизить китайских женщин и исказить китайскую культуру", — писала газета.

Государственное издание Beijing Daily тоже раскритиковало фотографию с заголовком: "Это азиатка в глазах Dior?"

[ + – ] Фотография после скандала была удалена с выставки и соцсетей Фото: Dior

В свою очередь китайские интернет-пользователи гневно откликнулись на публикации в социальных сетях снимка Dior, сделанного для бренда известной китайской фотохудожницей Чень Мэн. По мнению пользователей и китайских СМИ, на фото изображены "жуткие глаза, мрачное лицо и ногти в стиле династии Цин", что отобьет желаие клиента покупать что-то в бутике Dior.

"Они используют дискриминацию в отношении азиатов, чтобы отразить благородство этого бренда. Кто сказал, что это искусство? Я считаю, что это врожденное рабство", "Западный капитал никогда не относится к азиатам как к людям. Как ужасна западная культура!", "Лица некоторых китайских моделей называют лицами высокого класса, потому что они соответствуют определению азиатских людей на Западе. На самом деле слишком много девушек красивее этих высококлассных лиц", – пишут в Сети.

В то время как большинство комментаторов считали, что фотография увековечивает стереотипные образы азиатских женщин, некоторые все же хвалили выбор модели с более темной кожей – явный отход от стандартов красоты, преобладающих в Китае, где в почете светлая кожа.

Модный дом Dior не комментировал происшествие, но подтвердил изданию Business of Fashion, что фотография была удалена с выставки. Бренд также снял фото с китайской социальной сети Weibo.

Это не первый раз, когда Dior вызывает споры в Китае. В 2019 году модный дом провел в университете презентацию с картой страны, за исключением Тайваня. Китай рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть Китая, но Тайвань отверг попытки объединения между двумя сторонами пролива.

Dior, входящий в LVMH, крупнейшую в мире группу предметов роскоши, – не единственный бренд, вызвавший гнев китайских потребителей в последние годы. В 2019 году итальянский лейбл Dolce & Gabbana был вынужден отменить громкий показ мод в Шанхае после того, как опубликовал видео, в котором китайская модель ест итальянскую еду палочками для еды. В соцсетях это назвали неуважительным и унизительным отношением к культуре страны. После скандала продажи бренда в Китае очень упали и не вышли на прежние показатели до сих пор.

Напомним, в апреле Dior провел в Шанхае первый масштабный показ с начала пандемии, собрав под одной крышей 1000 гостей.