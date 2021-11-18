"Жахливі очі, похмуре обличчя": Dior оскандалився через фотографію китайської моделі

Китайці обурені тим, як на одному зі знімків модного бренду зображено їхню співвітчизницю. Вони вважають, що подібні зображення формують стереотипи щодо азіатських жінок.

Французький модний дім Dior піддався критиці та звинуваченню в "очорнінні азіатських жінок" під час виставки, яка зараз проходить у Китаї, повідомляє South China Morning Post.

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Йдеться про знімок, який був частиною виставки Lady Dior, яка проходила у Центрі мистецтв West Bund у Шанхаї. На ньому зображено азіатську жінку з макіяжем у стилі smoky eyes, яка одягнена в традиційний костюм і тримає сумку Lady Dior.

China Women's News, газета, що належить напівдержавному органу Всекитайської федерації жінок, заявила в редакційній статті, що естетичні уподобання Dior і фотографа "зайшли надто далеко".

"Їхня поведінка свідчить про їхній намір принизити китайських жінок і спотворити китайську культуру", — писала газета.

Державне видання Beijing Daily теж розкритикувало фотографію із заголовком: "Це азіатка в очах Dior?"

[ + – ] Фото після скандалу було видалено з виставки та соцмереж Фото: Dior

Зі свого боку, китайські інтернет-користувачі гнівно відгукнулися на публікації в соціальних мережах знімку Dior, зробленого для бренду відомою китайською фотохудожницею Чень Мен. На думку користувачів і китайських ЗМІ, на фото зображені "жахливі очі, похмуре обличчя та нігті в стилі династії Цін", що відіб'є бажання клієнта купувати щось у бутіку Dior.

"Вони використовують дискримінацію щодо азіатів, щоб відобразити шляхетність цього бренду. Хто сказав, що це мистецтво? Обличчя деяких китайських моделей називають обличчями високого класу, тому що вони відповідають визначенню азіатських людей на Заході. Насправді дуже багато дівчат красивіші за ці висококласні обличчя", — пишуть у мережі.

У той час як більшість коментаторів вважали, що фотографія увічнює стереотипні образи азіатських жінок, деякі все ж таки хвалили вибір моделі з темнішою шкірою — очевидний відхід від стандартів краси, що переважають у Китаї, де в пошані світла шкіра.

Модний дім Dior не коментував подію, але підтвердив виданню Business of Fashion, що фотографію було видалено з виставки. Бренд також зняв фото із китайської соціальної мережі Weibo.

Це не вперше, коли Dior викликає суперечки в Китаї. У 2019 році модний будинок провів в університеті презентацію з картою країни, за винятком Тайваню. Китай розглядає Тайвань як невід'ємну частину Китаю, але Тайвань відкинув спроби об'єднання між двома сторонами протоки.

Dior, що входить до LVMH, найбільшої у світі групи предметів розкоші — не єдиний бренд, що викликав гнів китайських споживачів останніми роками. У 2019 році італійський лейбл Dolce & Gabbana був змушений скасувати гучний показ мод у Шанхаї після того, як опублікував відео, в якому китайська модель їсть італійську їжу паличками для їжі. У соцмережах це назвали неповажним і принизливим ставленням до культури країни. Після скандалу продажі бренду в Китаї дуже впали і не вийшли на колишні показники досі.

Нагадаємо, у квітні Dior провів у Шанхаї перший масштабний показ із початку пандемії, зібравши під одним дахом 1 000 гостей.