Том Круз пилотировал вертолет и биплан времен Второй мировой войны

Актер получил лицензию пилота вскоре после выхода своего фильма "Лучший стрелок"

59-летнего голливудского актера Тома Круза, который славится тем, что сам исполняет большинство трюков в своих фильмах, сфотографировали за штурвалом собственного вертолета. Об этом пишет Daily Mail.

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Том прилетел в аэропорт Баттерси в Лондоне на собственном вертолете накануне. Он сам был за штурвалом.

[ + – ] Том Круз за штурвалом вертолета Фото: Backgrid

Актер заядлый авиатор и отличный пилот. Он влюбился в полеты, когда снимался в фильме "Лучший стрелок" (Top Gun) в 1986 году, где играл лейтенанта Пита "Мэверика" Митчелла, пилота тяжелого истребителя.

[ + – ] Том Круз в фильме "Лучший стрелок" Фото: Instagram tomcruise

Том брал уроки и уже в 1994 году получил лицензию пилота. С той поры он постоянно учится летать на самых разных самолетах.

Так, в прошлом месяце он учился пилотировать старинный биплан Boeing B75N1 Stearman 1941 года, когда готовился к съемкам в очередном фильме франшизы "Миссия невыполнима".

"Очевидно, что это нелегко, но Том, как обычно, не собирается делать себе поблажки, как и приглашать каскадеров", — отметил источник на съемочной площадке.

[ + – ] Том Круз учится пилотировать старинный самолет

Впрочем, ранее Том рисковал собой и в более экстремальных условиях, на съемках фильма "Миссия невыполнима: Последствия" он летал на вертолете, уцепившись за него только одной рукой, и прыгал с парашютом 106 раз ради эффектного кадра. Он лазил по скалам, дрался на крыше поезда и взбирался на знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа.

А лицензию на управление вертолетом он получил за шесть недель, хотя обычно это занимает три месяца.

Но недавно актер заставил о себе говорить, просто появившись на спортивном матче. Поклонники отметили, что внешность Круза очень изменилась, и предположили, что он сделал пластическую операцию.