Том Круз удивил поклонников изменениями во внешности: что не так с лицом актера

Некоторые пользователи сравнили Тома Круза с умершим в прошлом месяце канадским артистом разговорного жанра Норманом Макдональдсом.

59-летний голливудский актер Том Круз, который для фанатов стал символом нестареющего героя, немало удивил поклонников тем, как в последнее время изменилась его внешность.

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Круз появился на бейсбольном матче в Сан-Франциско между командами San Francisco Giants и Los Angeles Dodgers вместе со своим приемным 26-летним сыном Коннором. Но если к парню особых вопросов у публики не было, то лицо самого актера привлекло всеобщее внимание.

[ + – ] Новая внешность Тома Круза

На снимках, облетевших СМИ, видно, что черты Тома Круза заметно округлились. По мнению читателей, актер либо прибавил в весе, либо переусердствовал с филлерами, чтобы избавиться от морщин.

В комментариях одни пользователи стали на его защиту, другие же припомнили, как в свое время Тому Круз критиковал тех, кто принимает лекарства. В частности, в 2005 году актер заявил, что Церковь Саентологии, последователем которой он является, выступает против препаратов для борьбы с психическими расстройствами. Поводом для таких слов стала его публичная ссора с актрисой Брук Шилдс, которая призналась, что использовала антидепрессанты для борьбы с послеродовой депрессией.

"Том должен продолжать спасать мир от инопланетян и позволить женщинам, страдающим послеродовой депрессией, решать, какие варианты лечения для них лучше всего", – ответила тогда Шилдс. Через год она сообщила, что Круз сам пришел к ней домой и искренне извинился за сказанное ранее.

Немало пользователей сравнили Круза с канадским стендапером Норманом Макдональдом, бывшей звездой SNL (Sаturday Night Live), который скончался в прошлом месяце.

[ + – ] Норман Макдональдс Фото: Скриншот

"Последняя шутка Норма Макдональда заключается в том, что он принял форму лица Тома Круза", – написал один из комментаторов.

Напомним, Том Круз во время матча пообщался с фанатами, а затем вместе с сыном наблюдал за игрой. Актер был в приподнятом настроении и много улыбался.

Ранее мы писали о том, Том Круз, который сейчас снимается в седьмой части франшизы "Миссия невыполнима", решил устроить себе небольшой отпуск на яхте в Корнуолле. Для этого он арендовал яхту, принадлежавшую совладельцу компании Evraz Александру Абрамову. Неделя проката судна стоит более полумиллиона долларов.