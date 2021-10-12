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Том Круз удивил поклонников изменениями во внешности: что не так с лицом актера

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Том Круз
Фото: Скриншот | Том Круз заметно поправился

Некоторые пользователи сравнили Тома Круза с умершим в прошлом месяце канадским артистом разговорного жанра Норманом Макдональдсом.

59-летний голливудский актер Том Круз, который для фанатов стал символом нестареющего героя, немало удивил поклонников тем, как в последнее время изменилась его внешность.

Круз появился на бейсбольном матче в Сан-Франциско между командами San Francisco Giants и Los Angeles Dodgers вместе со своим приемным 26-летним сыном Коннором. Но если к парню особых вопросов у публики не было, то лицо самого актера привлекло всеобщее внимание.

Новая внешность Тома Круза

На снимках, облетевших СМИ, видно, что черты Тома Круза заметно округлились. По мнению читателей, актер либо прибавил в весе, либо переусердствовал с филлерами, чтобы избавиться от морщин.

В комментариях одни пользователи стали на его защиту, другие же припомнили, как в свое время Тому Круз критиковал тех, кто принимает лекарства. В частности, в 2005 году актер заявил, что Церковь Саентологии, последователем которой он является, выступает против препаратов для борьбы с психическими расстройствами. Поводом для таких слов стала его публичная ссора с актрисой Брук Шилдс, которая призналась, что использовала антидепрессанты для борьбы с послеродовой депрессией.

"Том должен продолжать спасать мир от инопланетян и позволить женщинам, страдающим послеродовой депрессией, решать, какие варианты лечения для них лучше всего", – ответила тогда Шилдс. Через год она сообщила, что Круз сам пришел к ней домой и искренне извинился за сказанное ранее.

Немало пользователей сравнили Круза с канадским стендапером Норманом Макдональдом, бывшей звездой SNL (Sаturday Night Live), который скончался в прошлом месяце.

Норман Макдональдс
Норман Макдональдс
Фото: Скриншот

"Последняя шутка Норма Макдональда заключается в том, что он принял форму лица Тома Круза", – написал один из комментаторов.

Напомним, Том Круз во время матча пообщался с фанатами, а затем вместе с сыном наблюдал за игрой. Актер был в приподнятом настроении и много улыбался.

Ранее мы писали о том, Том Круз, который сейчас снимается в седьмой части франшизы "Миссия невыполнима", решил устроить себе небольшой отпуск на яхте в Корнуолле. Для этого он арендовал яхту, принадлежавшую совладельцу компании Evraz Александру Абрамову. Неделя проката судна стоит более полумиллиона долларов.