Том Круз появился на публике со взрослым сыном (видео)

Отец и сын приехали вместе на бейсбольный матч в Сан-Франциско.

59-летний голливудский актер Том Круз впервые за долгое время появился на публике в сопровождении 26-летнего Коннора, своего приемного сына, который живет во Флориде, пишет Hello.

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Они вместе посетили бейсбольный матч в Oracle Park в Сан-Франциско, где играли команды Giants и Los Angeles Dodgers. Отец и сын сидели среди других зрителей, однако все же привлекли внимание присутствующих.

Том, который прибавил в весе, находился в приподнятом настроении, широко улыбался и беседовал с фанатами. На нем была стеганая темно-синяя куртку, а его сын надел на матч бейсболку и черную толстовку с капюшоном.

На вопрос спортивного журналиста Эми Гутьеррес, какую команду он поддерживает — "Доджерс" или "Гигантов", Том дипломатично ответил: "Я фанат бейсбола".

Этот выход стал одним из совместных для актера и его сына. Коннор и его старшая сестра Белла были усыновлены Томом Крузом во время его 11-летнего брака с Николь Кидман. После развода актеров дети остались с отцом, поскольку являлись последователями Церкви Саентологи, как и Том Круз.

Из-за того, что Николь не разделяла эту веру, дети перестали с ней общаться. Сейчас Коннор, как уже упоминалось выше, живет во Флориде и увлекается глубоководной рыбалкой, периодически демонстрируя трофеи на странице в соцсети. 28-летняя Белла поселилась в Кройдоне, Лондон, со своим мужем Максом Паркером.

В следующих отношениях и у Николь, и у Тома родились еще дети. В актрисы в браке с музыкантом Кейтом Урбаном появились дочери Сандей Роуз и Фейт Маргарет, а у Тома Круза есть 15-летняя дочь Сури, которую ему родила его бывшая жена Кэти Холмс. Он не общается с девочкой, поскольку она отказалась принять сайентологию.