Новое лицо. Приемный сын Тома Круза продемонстрировал изменения во внешности (фото)

Сын знаменитости привел себя в порядок и сразу же дал об этом знать своим подписчикам.

26-летний приемный сын австралийско-американской актрисы Николь Кидман Коннор Круз поделился с подписчиками в соцсети снимком, на котором продемонстрировал изменения во внешности.

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Молодой человек, которого все привыкли видеть с густой шевелюрой и не менее густой бородой, остригся и привел растительность на лице в порядок. На селфи, сделанном Коннором, можно заметить, что его борода аккуратно подстрижена

"Новое лицо, кто это?"– пошутил он в подписи.

Фото: Instagram/Connor Cruise

Парой месяцев ранее Коннор, который является большим поклонником рыбалки, "засветил" татуировку на правой руке. Рисунок похож на морской компас, а татуировка на тему водной стихии покрывает практически все предплечье. Подписчики парня сочли такой выбор особенно удачным, учитывая его хобби.

Фото: Instagram/Connor Cruise

Круз-младший живет во Флориде, и кроме рыбалки, фото которой он часто публикует в соцсети, парень теперь увлекся готовкой. Особенно по душе ему барбекю. Коннор даже создал учетную запись в социальной сети, посвященную своей барбекю-еде, под названием Connorʼs Meatshack.

Коннор и его старшая сестра Белла были усыновлены Николь и Томом во время их 11-летнего брака. Он ненадолго пошел по стопам своих родителей, снявшись в двух фильмах: ремейке "Семь фунтов" в 2008 году и в картине "Красный рассвет" в 2012-м, прежде чем с головой окунуться в рыбалку.

Белла живет в Кройдоне, на юго-востоке Лондона, с мужем Максом Паркером и является талантливым художником. 28-летняя девушка часто делится примерами своих работ в своем Instagram и продает подборку своих принтов на своем веб-сайте.

После разрыва брака с Томом в 2001 году Николь вышла замуж за кантри-музыканта Кита Урбана, с которым воспитывает двух родных дочерей – 12-летнюю Сандей Роуз и 10-летнюю Фейт Маргарет, которую паре родила суррогатная мать.

У Тома Круза тоже есть родной ребенок – 15-летняя дочь Сури, рожденная в браке актера с коллегой по цеху Кэти Холмс. Разойдясь во взглядах на сайентологию и воспитание дочери, пара развелась, и с тех пор Круз совершенно не интересуется жизнью дочери и даже не поздравляет ее с днем рождения.

А вот с приемными детьми у него отношения получше, поскольку и Коннор, и Белла тоже исповедуют сайентологию. Последние, к слову, совершенно не общаются с матерью, которая эту веру особо не поддерживала.