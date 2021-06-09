Нове обличчя. Прийомний син Тома Круза продемонстрував зміни в зовнішності (фото)

Син зірки привів себе до ладу й одразу ж дав про це знати своїм підписникам.

26-річний прийомний син австралійсько-американської акторки Ніколь Кідман Коннор Круз поділився з підписниками в соцмережі знімком, на якому продемонстрував зміни в зовнішності.

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Молодик, якого всі звикли бачити з густою шевелюрою і не менш густою бородою, оголився і привів рослинність на обличчі до ладу. На селфі, зробленому Коннором, можна помітити, що його борода акуратно підстрижена.

"Нове обличчя, хто це?" — пожартував він у підписі.

Фото: Instagram/Connor Cruise

Кілька місяців раніше Коннор, який є великим шанувальником риболовлі, "засвітив" татуювання на правій руці. Малюнок схожий на морський компас, а татуювання на тему водної стихії покриває практично все передпліччя. Підписники хлопця визнали такий вибір особливо вдалим з огляду на його хобі.

Фото: Instagram/Connor Cruise

Круз-молодший живе у Флориді, і крім риболовлі, фото якої він часто публікує в соцмережі, хлопець тепер захопився кулінарією. Особливо до душі йому барбекю. Коннор навіть створив обліковий запис у соціальній мережі, присвячений своїй барбекю-їжі, під назвою Connorʼs Meatshack.

Коннор і його старша сестра Белла були усиновлені Ніколь і Томом під час їхнього 11-річного шлюбу. Він ненадовго пішов слідами своїх батьків, знявшись в двох фільмах: римейку "Сім фунтів" у 2008 році й у картині "Червоний світанок" у 2012-му, перш ніж із головою зануритися в риболовлю.

Белла живе в Кройдоні, на південному сході Лондона, з чоловіком Максом Паркером і є талановитою художницею. 28-річна дівчина часто ділиться прикладами своїх робіт у своєму Instagram і продає добірку своїх принтів на своєму веб-сайті.

Після розірвання шлюбу з Томом у 2001 році Ніколь вийшла заміж за кантрі-музиканта Кіта Урбана, з яким виховує двох рідних доньок — 12-річну Сандей Роуз і 10-річну Фейт Маргарет, яку парі народила сурогатна мати.

У Тома Круза теж є рідна дитина — 15-річна дочка Сурі, народжена в шлюбі актора з колегою по цеху Кеті Голмс. Розійшовшись у поглядах на саєнтологію і виховання дочки, пара розлучилася, і з тих пір Круз зовсім не цікавиться життям дочки і навіть не вітає її з днем народження.

А ось з прийомними дітьми у нього стосунки кращі, оскільки і Коннор, і Белла теж сповідують саєнтологію. Останні, до речі, зовсім не спілкуються з матірʼю, яка цю віру особливо не підтримувала.