Том Круз з'явився на публіці з дорослим сином (відео)

Батько і син приїхали разом на бейсбольний матч у Сан-Франциско.

59-річний голлівудський актор Том Круз уперше за довгий час з'явився на публіці в супроводі 26-річного Коннора, свого прийомного сина, який живе у Флориді, пише Hello.

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Вони разом відвідали бейсбольний матч в Oracle Park у Сан-Франциско, де грали команди Giants і Los Angeles Dodgers. Батько і син сиділи серед інших глядачів, проте все ж привернули увагу присутніх.

Том, який додав у вазі, перебував у піднесеному настрої, широко посміхався і розмовляв з фанатами. На ньому була стьобана темно-синя куртка, а його син надів на матч бейсболку і чорну толстовку з капюшоном.

На запитання спортивного журналіста Емі Гутьєррес, яку команду він підтримує — "Доджерс" чи "Гігантів", Том дипломатично відповів: "Я фанат бейсболу".

Цей вихід став одним зі спільних для актора та його сина. Коннор і його старша сестра Белла були усиновлені Томом Крузом під час його 11-річного шлюбу з Ніколь Кідман. Після розлучення акторів діти залишилися з батьком, оскільки були послідовниками Церкви Саєнтології, як і Том Круз.

Через те, що Ніколь не поділяла цю віру, діти перестали з нею спілкуватися. Наразі Коннор, як уже згадувалося вище, живе у Флориді і захоплюється глибоководною риболовлею, періодично демонструючи трофеї на сторінці в соцмережі. 28-річна Белла оселилася в Кройдоні, Лондон, зі своїм чоловіком Максом Паркером.

У наступних відносинах і в Ніколь, і в Тома народилися ще діти. В актриси в шлюбі з музикантом Кейтом Урбаном з'явилися дочки Сандей Роуз і Фейт Маргарет, а в Тома Круза є 15-річна дочка Сурі, яку йому народила його колишня дружина Кеті Холмс. Він не спілкується з дівчинкою, оскільки вона відмовилася прийняти саєнтологію.