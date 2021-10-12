Шанувальники обговорюють розповніле обличчя Тома Круза

Деякі користувачі порівняли Тома Круза з померлим минулого місяця канадським артистом розмовного жанру Норманом Макдональдсом.

59-річний голлівудський актор Том Круз, який для фанатів став символом героя, котрий не старіє, чимало здивував шанувальників тим, як останнім часом змінилася його зовнішність.

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Круз з'явився на бейсбольному матчі в Сан-Франциско між командами San Francisco Giants і Los Angeles Dodgers разом зі своїм прийомним 26-річним сином Коннором. Але якщо до хлопця особливих питань у публіки не було, то обличчя актора привернуло загальну увагу.

[ + – ] Нова зовнішність Тома Круза

На знімках, які облетіли ЗМІ, видно, що риси Тома Круза помітно округлилися. На думку читачів, актор або додав у вазі, або перестарався з філерами, щоб позбутися від зморшок.

У коментарях одні користувачі стали на його захист, інші ж пригадали, як свого часу Тому Круз критикував тих, хто вживає ліки. Зокрема, в 2005 році актор заявив, що Церква Саєнтології, послідовником якої він є, виступає проти препаратів для боротьби з психічними розладами. Приводом для таких слів стала його публічна сварка з акторкою Брук Шилдс, яка зізналася, що використовувала антидепресанти для боротьби з післяпологовою депресією.

"Том повинен продовжувати рятувати світ від інопланетян і дозволити жінкам, які страждають на післяпологову депресію, вирішувати, які варіанти лікування для них найкращі", — відповіла тоді Шилдс. Через рік вона повідомила, що Круз сам прийшов до неї додому і щиро вибачився за сказане раніше.

Чимало користувачів порівняли Круза з канадським стендапером Норманом Макдональдом, колишньою зіркою SNL (Sаturday Night Live), який помер минулого місяця.

[ + – ] Норман Макдональдс Фото: Скриншот

"Останній жарт Норма Макдональда полягає в тому, що він набув форми обличчя Тома Круза", — написав один із коментаторів.

Нагадаємо, Том Круз під час матчу поспілкувався з фанатами, а потім разом із сином спостерігав за грою. Актор був у піднесеному настрої і багато посміхався.

Раніше ми писали про те, що Том Круз, який зараз знімається в сьомій частини франшизи "Місія нездійсненна", вирішив влаштувати собі невелику відпустку на яхті в Корнуоллі. Для цього він орендував яхту, що належала співвласнику компанії Evraz Олександру Абрамову. Тиждень прокату судна коштує понад пів мільйона доларів.