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Шанувальники обговорюють розповніле обличчя Тома Круза

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Том Круз
Фото: Скріншот | Том Круз помітно погладшав

Деякі користувачі порівняли Тома Круза з померлим минулого місяця канадським артистом розмовного жанру Норманом Макдональдсом.

59-річний голлівудський актор Том Круз, який для фанатів став символом героя, котрий не старіє, чимало здивував шанувальників тим, як останнім часом змінилася його зовнішність.

Круз з'явився на бейсбольному матчі в Сан-Франциско між командами San Francisco Giants і Los Angeles Dodgers разом зі своїм прийомним 26-річним сином Коннором. Але якщо до хлопця особливих питань у публіки не було, то обличчя актора привернуло загальну увагу.

Нова зовнішність Тома Круза

На знімках, які облетіли ЗМІ, видно, що риси Тома Круза помітно округлилися. На думку читачів, актор або додав у вазі, або перестарався з філерами, щоб позбутися від зморшок.

У коментарях одні користувачі стали на його захист, інші ж пригадали, як свого часу Тому Круз критикував тих, хто вживає ліки. Зокрема, в 2005 році актор заявив, що Церква Саєнтології, послідовником якої він є, виступає проти препаратів для боротьби з психічними розладами. Приводом для таких слів стала його публічна сварка з акторкою Брук Шилдс, яка зізналася, що використовувала антидепресанти для боротьби з післяпологовою депресією.

"Том повинен продовжувати рятувати світ від інопланетян і дозволити жінкам, які страждають на післяпологову депресію, вирішувати, які варіанти лікування для них найкращі", — відповіла тоді Шилдс. Через рік вона повідомила, що Круз сам прийшов до неї додому і щиро вибачився за сказане раніше.

Чимало користувачів порівняли Круза з канадським стендапером Норманом Макдональдом, колишньою зіркою SNL (Sаturday Night Live), який помер минулого місяця.

Норман Макдональдс
Норман Макдональдс
Фото: Скриншот

"Останній жарт Норма Макдональда полягає в тому, що він набув форми обличчя Тома Круза", — написав один із коментаторів.

Нагадаємо, Том Круз під час матчу поспілкувався з фанатами, а потім разом із сином спостерігав за грою. Актор був у піднесеному настрої і багато посміхався.

Раніше ми писали про те, що Том Круз, який зараз знімається в сьомій частини франшизи "Місія нездійсненна", вирішив влаштувати собі невелику відпустку на яхті в Корнуоллі. Для цього він орендував яхту, що належала співвласнику компанії Evraz Олександру Абрамову. Тиждень прокату судна коштує понад пів мільйона доларів.