Том Круз пілотував вертоліт і біплан часів Другої світової війни

Актор отримав ліцензію пілота невдовзі після виходу свого фільму "Найкращий стрілець"

59-річного голлівудського актора Тома Круза, який славиться тим, що сам виконує більшість трюків у своїх фільмах, сфотографували за штурвалом власного вертольота. Про це пише Daily Mail.

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Том прилетів до аеропорту Баттерсі в Лондоні на власному гелікоптері напередодні. Він сам був за штурвалом.

[ + – ] Том Круз за штурвалом вертольота Фото: Backgrid

Актор затятий авіатор і чудовий пілот. Він закохався в польоти, коли знімався у фільмі "Найкращий стрілець" (Top Gun) у 1986 році, де грав лейтенанта Піта "Меверіка" Мітчелла, пілота важкого винищувача.

[ + – ] Том Круз у фільмі "Найкращий стрілець" Фото: Instagram tomcruise

Том брав уроки і вже 1994 року отримав ліцензію пілота. З того часу він постійно вчиться літати на різних літаках.

Так, минулого місяця він навчався пілотувати старовинний біплан Boeing B75N1 Stearman 1941 року, коли готувався до зйомок у черговому фільмі франшизи "Місія нездійсненна".

"Очевидно, що це нелегко, але Том, як завжди, не збирається робити собі поблажки, як і запрошувати каскадерів", — зазначило джерело на знімальному майданчику.

[ + – ] Том Круз вчиться пілотувати старовинний літак

Утім, раніше Том ризикував собою і в екстремальніших умовах, на зйомках фільму "Місія нездійсненна: Наслідки" він літав на гелікоптері, вчепившись за нього лише однією рукою, і стрибав із парашутом 106 разів заради ефектного кадру. Він лазив по скелях, бився на даху поїзда та вилазив на знаменитий хмарочос Бурдж-Халіфа.

А ліцензію на управління гелікоптером він отримав за шість тижнів, хоча зазвичай це три місяці.

Але нещодавно актор змусив про себе говорити, просто з'явившись на спортивному матчі. Шанувальники відзначили, що зовнішність Круза дуже змінилася та припустили, що він зробив пластичну операцію.