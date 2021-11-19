Российская певица Марина Хлебникова попала в реанимацию после пожара в ее квартире

Артистка получила ожоги более 50% тела, ее ввели в медикаментозную кому. Врачи отказываются давать прогнозы касательно выздоровления пострадавшей.

Российская певица Марина Хлебникова серьезно пострадала при пожаре, который произошел в ее московской квартире. Артистка получила ожоги 50% тела, она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает издание "360".

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По данным журналистов, пожар возник вечером 18 ноября в доме по улице Ратной. Кроме 56-летней певицы в инциденте пострадал еще один человек. Как сообщает "Газета.ру", запах дыма первыми почувствовали соседи артистки, ее дочь и мать в этот момент спали. Проснувшись, они помогли выбраться из квартиры отцу Хлебниковой, который не может ходить.

Известно, что родители, дочь и муж певицы находились на первом этаже двухуровневой квартиры, поэтому им удалось быстро покинуть дом. Что касается самой Хлебниковой, то ее в бессознательном состоянии эвакуировали пожарные и полицейские, перед этим выбив дверь ее полностью сгоревшей спальни.

[ + – ] Видео пожара в доме Хлебниковой

Врачи оценивают состояние артистки как "тяжелое, но стабильное", а по данным "РЕН", Хлебникову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Телеграм-канал Mash сообщил, что у певицы выявлены ожоги более 50% тела, на данный момент она находится в медикаментозной коме. В частности, пострадали кожа лица, туловища и верхние дыхательные пути. В крови артистки, по предварительным данным, обнаружен алкоголь, около 1 промилле, уточнил канал Baza. Врачи не дают прогнозов касательно ее выздоровления.

Правоохранителями на данный момент рассматриваются две версии возникновения огня в квартире — тлеющая сигарета или короткое замыкание.

Марина Хлебникова — исполнительница популярных песен "Мой генерал", "Чашка кофию", "Дожди", "Солнышко мое, вставай". В 2002 году она получила звание заслуженной артистки России.

[ + – ] Клип на песню Марины Хлебниковой "Чашка кофию"

Напомним, в 2018 году был найден мертвым муж Марины Хлебниковой — мужчина покончил с собой.

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