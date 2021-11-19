Російська співачка Марина Хлєбникова потрапила до реанімації після пожежі в її квартирі

Артистка отримала опіки понад 50% тіла, її ввели в медикаментозну кому. Лікарі відмовляються давати прогнози щодо одужання постраждалої.

Російська співачка Марина Хлєбникова серйозно постраждала під час пожежі, яка сталася в її московській квартирі. Артистка отримала опіки 50% тіла, вона перебуває у реанімації у тяжкому стані. Про це повідомляє видання "360".

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За даними журналістів, пожежа виникла ввечері 18 листопада у будинку на вулиці Ратній. Окрім 56-річної співачки в інциденті постраждала ще одна людина. Як повідомляє "Газета.ру", запах диму першими відчули сусіди артистки, її дочка та мати спали. Прокинувшись, вони допомогли вибратися з квартири батькові Хлєбникової, який не може ходити.

Відомо, що батьки, дочка та чоловік співачки перебували на першому поверсі дворівневої квартири, тому їм вдалося швидко покинути будинок. Що стосується самої Хлєбникової, то її в несвідомому стані евакуювали пожежники та поліцейські, перед цим вибивши двері її спальні, що повністю згоріла.

[ + – ] Відео пожежі у будинку Хлєбникової

Лікарі оцінюють стан артистки як "важкий, але стабільний", а за даними "РЕН", Хлєбникову підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Телеграм-канал Mash повідомив, що в співачки виявлено опіки понад 50% тіла, наразі вона знаходиться в медикаментозній комі. Зокрема, постраждали шкіра обличчя, тулуба та верхні дихальні шляхи. У крові артистки, за попередніми даними, виявлено алкоголь приблизно 1 проміле, уточнив канал Baza. Лікарі не дають прогнозів щодо її одужання.

Правоохоронцями наразі розглядаються дві версії виникнення вогню в квартирі — сигарета, що тліла, або коротке замикання.

Марина Хлєбникова — виконавиця популярних пісень "Мой генерал", "Чашка кофию", "Дожди", "Солнышко мое, вставай". У 2002 році вона отримала звання заслуженої артистки Росії.

[ + – ] Кліп на пісню Марини Хлєбникової "Чашка кофию"

Нагадаємо, у 2018 році було знайдено мертвим чоловіка Марини Хлєбникової — чоловік наклав на себе руки.

Раніше Фокус писав про те, як російська співачка МакSим кілька тижнів пробула в комі через серйозне ураження легень внаслідок коронавірусної хвороби.